Зеленский о мирных переговорах в США: надо понять, насколько РФ реально готова к миру

Президент Владимир Зеленский заявил, что после сегодняшней встречи в США украинская команда продолжит завтра переговоры с американской стороной по завершению войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.
"Наша команда сейчас в Америке, была уже встреча сегодня. С американской стороны - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну - войну России против Украины. Война никому не нужна. Команды продолжат общаться и завтра", - заявил президент.
Он отметил, что самое главное, что нужно - так это понять, насколько российская сторона действительно готова к реальному завершению войны и насколько РФ готова делать это честно и достойно.
"Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только возросли. Будет еще подробный доклад команды", - резюмировал глава государства.
Напомним, что с начала года Украина, США и Россия провели три раунда мирных переговоров. Четвертый ожидался в начале марта, но был отложен из-за конфликта на Ближнем Востоке.
На днях Украина и Россия официально подтвердили, что переговоры пока приостановлены. Стороны не отказывались от них, но встречи переносятся по просьбе американцев.
Теперь же стороны, вероятно, движутся к восстановлению мирного процесса. Сегодня, в субботу, в Майами прибыла украинская делегация, а накануне Зеленский говорил, что на встрече планируют обсудить три вопроса.
По его словам, среди этих вопросов - дата новой трехсторонней встречи, продолжение контактов с США на фоне приостановления ряда санкций США против российской энергетики, а также продолжение работы над документами для завершения войны, гарантий безопасности и восстановления Украины.