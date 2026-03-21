Зеленский о мирных переговорах в США: надо понять, насколько РФ реально готова к миру

"Наша команда сейчас в Америке, была уже встреча сегодня. С американской стороны - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну - войну России против Украины. Война никому не нужна. Команды продолжат общаться и завтра", - заявил президент.

Он отметил, что самое главное, что нужно - так это понять, насколько российская сторона действительно готова к реальному завершению войны и насколько РФ готова делать это честно и достойно.

"Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только возросли. Будет еще подробный доклад команды", - резюмировал глава государства.