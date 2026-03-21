RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский о мирных переговорах в США: надо понять, насколько РФ реально готова к миру

21:20 21.03.2026 Сб
2 мин
Переговоры Украины и США продолжатся
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский заявил, что после сегодняшней встречи в США украинская команда продолжит завтра переговоры с американской стороной по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

"Наша команда сейчас в Америке, была уже встреча сегодня. С американской стороны - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну - войну России против Украины. Война никому не нужна. Команды продолжат общаться и завтра", - заявил президент.

Он отметил, что самое главное, что нужно - так это понять, насколько российская сторона действительно готова к реальному завершению войны и насколько РФ готова делать это честно и достойно.

"Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только возросли. Будет еще подробный доклад команды", - резюмировал глава государства.

Возобновление мирного процесса

Напомним, что с начала года Украина, США и Россия провели три раунда мирных переговоров. Четвертый ожидался в начале марта, но был отложен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

На днях Украина и Россия официально подтвердили, что переговоры пока приостановлены. Стороны не отказывались от них, но встречи переносятся по просьбе американцев.

Теперь же стороны, вероятно, движутся к восстановлению мирного процесса. Сегодня, в субботу, в Майами прибыла украинская делегация, а накануне Зеленский говорил, что на встрече планируют обсудить три вопроса.

По его словам, среди этих вопросов - дата новой трехсторонней встречи, продолжение контактов с США на фоне приостановления ряда санкций США против российской энергетики, а также продолжение работы над документами для завершения войны, гарантий безопасности и восстановления Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
