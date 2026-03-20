Скільки українців вірять, що переговори дадуть мир: що показало опитування

13:35 20.03.2026 Пт
Що думають українці про нинішні мирні перемовини
aimg Олена Чупровська
Фото: Троє з чотирьох українців не вірять у мир через перемовини (Getty Images)

71% українців не вірять, що перемовини приведуть до сталого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Читайте також Скільки українців насправді готові терпіти війну далі: думка людей змінилася

Скільки українців вірять у мир через переговори

71% опитаних не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру. Вірять у це лише 25%.

При цьому показники з початку 2026 року практично не змінилися - скептицизм серед українців залишається стабільним.

КМІС з'ясовував, чому люди не вірять в успіх перемовин. Серед тих, хто відповів негативно:

  • 52% - не довіряють Росії і не бачать ознак, що вона готова зупинити війну;
  • 14% - посилаються на те, що перемовини тривають давно і без результату;
  • 10% - вважають, що влада України робить недостатньо;
  • 10% - не вірять у підтримку Заходу.

"Основною причиною є недовіра Росії (яка постійно відкрито демонструє мету знищити Україну), але також суттєвою проблемою є криза довіри до західних партнерів, особливо - США", - заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

За його словами, для більшості українців мир не матиме сенсу, якщо він буде "на будь-яких умовах" - люди очікують надійних і конкретних гарантій безпеки.

Скептицизм щодо перемовин тісно пов'язаний із загальним падінням довіри до партнерів України.

За даними КМІС, станом на початок січня 2026 року США довіряли лише 18% українців - проти 41% у грудні 2024-го.

Не довіряють американській стороні 52% опитаних, тоді як рік тому таких було 24%. НАТО також втратило позиції: йому довіряють 30% (проти 43% у грудні 2024 року), не довіряють - 43% (проти 25%).

Своєю чергою рівень довіри до президента Володимира Зеленського на початку лютого 2026 року становив 61%, не довіряли йому 33%.

При цьому соціологи зафіксували, що у випадку анонімного опитування рівень довіри виявився нижчим - 53% проти 61% при прямому запитанні.

У КМІС пояснили розрив тим, що люди схильні давати "державницьку" відповідь - навіть незадоволені підтримують єдність у воєнний час.

Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО