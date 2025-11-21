UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський: ми позитивно cприймаємо кожну реалістичну пропозицію Трампа

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Данило Крамаренко

Україна позитивно ставиться до будь-якої реалістичної пропозиції президента США Дональда Трампа щодо мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

За його словами, сьогодні він майже годину говорив із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у присутності міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла.

"Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і намагаємося зробити подальший шлях гідним і справді ефективним для досягнення тривалого миру", - зазначив президент.

Зеленський додав, що США висловили готовність працювати з Україною та партнерами. Сторони домовилися, що далі пункти мирного плану обговорюватимуться на рівні радників.

"Україна завжди поважала і поважає прагнення президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми позитивно приймаємо кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв'язку і команди готові працювати 24/7", - наголосив він.

Трамп тисне мирним планом на Україну

Зазначимо, сьогодні Дональд Трамп підтвердив, що вважає "підходящим" для України ухвалення американського мирного плану до Дня подяки в США, який буде 27 листопада.

Він також заявив про нібито "неминучу втрату Донбасу". На його думку, Україна втратить території або на війні, або в результаті переговорів.

Територіальне питання, зокрема виведення українських військ з підконтрольного Донбасу, є одним із пунктів нового мирного плану.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський також виступив зі зверненням до нації, в якому заявив, що Україна може опинитися перед важким вибором. Але пообіцяв, що в майбутній мирній угоді буде враховано український національний інтерес.

Раніше видання Axios опублікувало повний текст американського плану з 28 пунктів. За словами президента України, дипломати будуть прискорено працювати над кожним пунктом угоди, яка "може змінити багато".

Володимир ЗеленськийДональд ТрампВійна в Українімирний план США