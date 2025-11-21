Зеленський: ми позитивно cприймаємо кожну реалістичну пропозицію Трампа

За його словами, сьогодні він майже годину говорив із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у присутності міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла.

"Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і намагаємося зробити подальший шлях гідним і справді ефективним для досягнення тривалого миру", - зазначив президент.

Зеленський додав, що США висловили готовність працювати з Україною та партнерами. Сторони домовилися, що далі пункти мирного плану обговорюватимуться на рівні радників.

"Україна завжди поважала і поважає прагнення президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми позитивно приймаємо кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв'язку і команди готові працювати 24/7", - наголосив він.

Трамп тисне мирним планом на Україну

Зазначимо, сьогодні Дональд Трамп підтвердив, що вважає "підходящим" для України ухвалення американського мирного плану до Дня подяки в США, який буде 27 листопада.

Він також заявив про нібито "неминучу втрату Донбасу". На його думку, Україна втратить території або на війні, або в результаті переговорів.

Територіальне питання, зокрема виведення українських військ з підконтрольного Донбасу, є одним із пунктів нового мирного плану.