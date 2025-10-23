Зеленський: ми говоримо про Tomahawk не лише зі США, режим Путіна має їх відчути

"Коли ми говоримо про далекобійну зброю, наприклад, для України, ми маємо на увазі, що режим Путіна має відчути реальні наслідки цієї війни. І я закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це справді суттєво впливає на Росію", - цитує пресслужба Зеленського.

Президент також зазначив, що ракети Tomahawk мають не лише США, а й деякі європейські країни, з якими Україна теж веде діалог.

"І ця далекобійна зброя є не тільки у США - вона також є в деяких європейських країнах, зокрема Tomahawk. Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти", - повідомив глава держави.

Він також стверджує, що ймовірне отримання Україною цих далекобійних ракет може справді змінити перебіг війни, дивлячись на занепокоєння Путіна цією темою.

"І лише подивіться, як, до речі, занервував Путін, коли порушили цю тему. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни", - додав Зеленський.