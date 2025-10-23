Зеленский: мы говорим о Tomahawk не только с США, режим Путина должен их почувствовать

"Когда мы говорим о дальнобойном оружии, например, для Украины, мы имеем в виду, что режим Путина должен почувствовать реальные последствия этой войны. И я призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь это действительно существенно влияет на Россию", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Президент также отметил, что ракеты Tomahawk имеют не только США, но и некоторые европейские страны, с которыми Украина тоже ведет диалог.

"И это дальнобойное оружие есть не только у США - оно также есть в некоторых европейских странах, в частности Tomahawk. Мы уже говорим со странами, которые могут помочь", - сообщил глава государства.

Он также утверждает, что вероятное получение Украиной этих дальнобойных ракет может действительно изменить ход войны, несмотря на беспокойство Путина этой темой.

"И только посмотрите, как, кстати, занервничал Путин, когда подняли эту тему. Он понимает, что дальнобойное оружие может действительно изменить ход войны", - добавил Зеленский.