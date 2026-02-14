Зеленський про Мединського: Україна та США не дозволять РФ почати перемовини з чистого листа

Що відомо про майбутні переговори та можливі терміни завершення війни

Нагадаємо, що позаду України, США та Росії вже два раунди тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Наступного тижня, 17-18 лютого, відбудеться вже третя зустріч.

Вчора речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував, що цього разу російську делегацію очолить помічник Путіна Володимир Мединський.

Також за даними російських ЗМІ, диктатор РФ Володимир Путін відправить на переговори заступника глави МЗС Михайла Галузіна, який відомий як прихильник жорсткого курсу і зовнішньої політики.

Глава українського МЗС Андрій Сібіга зазначив, що поки що важко коментувати участь Мединського. Він нагадав, що на попередніх переговорах помічник Путіна налічує "якісь історичні псевдолекції".

Секретар РНБО Рустем Умеров теж підтвердив плани зустрітися в Женеві, повідомивши, що Зеленський вже затвердив склад української команди. До делегації увійшли ті ж люди, що і на переговорах в Абу-Дабі.

За словами президента, на майбутній зустрічі сторони обговорюватимуть, як працюватиме моніторингова місія в разі припинення вогню. Крім того, Україна порушуватиме тему нового енергетичного перемир'я.

До слова, нещодавно Зеленський публічно заявив, що США хочуть завершити війну в Україні до червня. У ЗМІ була інформація, що сторони обговорили можливе укладення мирної угоди з РФ вже в березні, а також була інформація, що Київ нібито почав підготовку до виборів президента і референдуму щодо мирної угоди.