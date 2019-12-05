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Зеленский с Макроном обсудил нормандский саммит

Новости » Политика     05.12.2019 - 22:55
Зеленский с Макроном обсудил нормандский саммит
Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Разговор состоялся в телефонном режиме

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил детали нормандского саммита с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Об этом передает Офис президента в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что разговор прошел в телефонном режиме. Также в офисе президента сообщили, что главы государств "скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря".

Подробности разговора не уточняются.

Напомним, ранее в Кремле уточнили, что участники саммита в нормандском формате могут принять некий необязывающий документ. По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина - Дмитрия Пескова - никакого соглашения по итогам встречи не будет.

Также Песков заявлял, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского, котррая может состоятся на полях саммита в Париже.

Отметим, что ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский на саммите в Париже выдвинет условия прямых переговоров с ОРДЛО. В частности, он потребует заменить представителей оккупированных районов, которые принимают участие в работе подгрупп ТКГ.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронНормандский формат
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