Зеленський з Макроном обговорив нормандський саміт

Фото: Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Розмова відбулася в телефонному режимі

Президент України Володимир Зеленський обговорив деталі нормандського саміту з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Про це передає Офіс президента в офіційному Telegram-каналі.

Наголошується, що розмова відбулася в телефонному режимі. Також в офісі президента повідомили, що глави держав "скоординували позиції напередодні зустрічі в нормандської форматі 9 грудня".

Подробиці розмови не уточнюються.

Нагадаємо, раніше в Кремлі уточнили, що учасники саміту в нормандському форматі можуть прийняти якийсь необов'язковий документ. За словами прес-секретаря російського президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова - жодної угоди за підсумками зустрічі не буде.

Також Пєсков заявляв, що Москва відчуває дуже стриманий оптимізм з вибудовування російсько-українських відносин у зв'язку з майбутньою зустріччю Володимира Путіна і Володимира Зеленського, котррая може відбудуться на полях саміту в Парижі.

Відзначимо, що раніше помічник президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський на саміті в Парижі висуне умови прямих переговорів з ОРДЛО. Зокрема, він вимагає замінити представників окупованих районів, які приймають участь у роботі підгруп ТКГ.