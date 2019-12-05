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По итогам нормандского саммита может быть принят необязывающий документ, - Песков

Новости » Политика     05.12.2019 - 20:54
По итогам нормандского саммита может быть принят необязывающий документ, - Песков
Фото: Дмитрий Песков (flickr.com)

Песков назвал позитивным моментом тот факт, что "была проделана домашняя работа"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что участники саммита в нормандском формате могут принять некий необязывающий документ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, никакого соглашения не будет.

"Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения - это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - заявил он.

При этом Песков назвал позитивным моментом тот факт, что "была проделана домашняя работа".

"Некий документ - пока рано говорить, как он будет назван, - но некий документ, возможно, будет принят по итогам встречи. Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание", - заявил он.

Напомним, 5 декабря в лондонском Chatham House помощник президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский на саммите в Париже выдвинет условия прямых переговоров с ОРДЛО. В частности, он потребует заменить представителей оккупированных районов, которые принимают участие в работе подгрупп ТКГ.

Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский якобы хочет возобновления отношений Украины с Россией.

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