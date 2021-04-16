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Зеленский уже в Париже, едет на встречу с Макроном

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начинают переговоры. К ним потом присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Макрон и Зеленский встречаются в Елисейском дворце из-за роста напряженности в Украине на фоне наращивания Россией военных сил на границе.

"В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона в формате один на один", - говорится в сообщении ОП.

Обновлено: на сайте ОП сначала появился релиз о встрече, а потом его удалили. Сказали, что была техническая ошибка.

Также к их переговорам присоединится Ангела Меркель. Зеленский ранее сказал, что пока что нормандский формат имеет такой вид.

Вместе с тем, украинский лидер в интервью изданию Le Figaro заявил, что Россия блокирует любые переговоры, в том числе и нормандские. Он ожидает, что "нормандскую четверку" оживит президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, очередные переговоры советников в нормандском формате состоятся 19 апреля. Такую дату назвала российская сторона. Ранее в украинской делегации в ТКГ сообщили, что нормандский саммит планируется на апрель, однако никаких подтверждений этой информации не было.

Отметим, 30 марта президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы обсудили ситуацию на Донбассе.

Лидеры Германии и Франции призвали провести переговоры в нормандском формате.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассАнгела МеркельЭммануэль МакронНормандская четверка
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