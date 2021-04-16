Зеленський вже в Парижі, їде на зустріч з Макроном

Макрон і Зеленський зустрічаються в Єлисейському палаці через ріст напруженості в Україні на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні.

"У Парижі, в Єлисейському палаці, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Еммануеля Макрона у форматі віч-на-віч", - йдеться у повідомленні ОП.

Оновлене: на сайті ОП спочатку з'явився реліз про зустріч, а потім його видалили. Сказали, що була технічна помилка.

Також до їхніх переговорів долучиться Ангела Меркель. Зеленський раніше сказав, що поки що нормандський формат має такий вигляд.

Разом з тим, український лідер в інтерв'ю виданню Le Figaro заявив, що Росія блокує будь-які переговори, зокрема і нормандські. Він очікує, що "нормандську четвірку" оживить президент Франції Еммануель Макрон.