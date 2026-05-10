Зеленський має подзвонити Путіну, якщо він зацікавлений у переговорах, - Фіцо

Фіцо зазначив, що в Москві він передав послання Путіну від Зеленського.

"Він (Зеленський - ред.) сказав мені у Вірменії, під час нашої особистої зустрічі, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі", - розповів прем'єр Словаччини.

Водночас він публічно оголосив відповідь, яку дав російський диктатор на послання українського президента.

"Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв'язатися зі своїм російським колегою телефоном", - сказав Фіцо.

Словацький прем'єр також високо оцінив продовження режиму припинення вогню до 11 травня.

"Я назвав припинення вогню абсолютно необхідним, щоб дати простір тому, що абсолютно необхідно - дипломатичним зусиллям, діалогу, переговорам, які в тисячу разів корисніші, ніж взаємне вбивство", - додав він.

Водночас Фіцо заявив, що "відкидає нову залізну завісу між ЄС та Росією" та "зацікавлений у стандартних, дружніх та взаємовигідних відносинах з цією світовою державою".