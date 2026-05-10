Зеленський має подзвонити Путіну, якщо він зацікавлений у переговорах, - Фіцо

10:30 10.05.2026 Нд
2 хв
Прем'єр Словаччини передав Путіну послання від Зеленського і озвучив його відповідь
aimg Тетяна Степанова
Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський має сам зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, якщо він зацікавлений у переговорах щодо завершення війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив після візиту до Москви.

Фіцо зазначив, що в Москві він передав послання Путіну від Зеленського.

"Він (Зеленський - ред.) сказав мені у Вірменії, під час нашої особистої зустрічі, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі", - розповів прем'єр Словаччини.

Водночас він публічно оголосив відповідь, яку дав російський диктатор на послання українського президента.

"Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв'язатися зі своїм російським колегою телефоном", - сказав Фіцо.

Словацький прем'єр також високо оцінив продовження режиму припинення вогню до 11 травня.

"Я назвав припинення вогню абсолютно необхідним, щоб дати простір тому, що абсолютно необхідно - дипломатичним зусиллям, діалогу, переговорам, які в тисячу разів корисніші, ніж взаємне вбивство", - додав він.

Водночас Фіцо заявив, що "відкидає нову залізну завісу між ЄС та Росією" та "зацікавлений у стандартних, дружніх та взаємовигідних відносинах з цією світовою державою".

Послання Путіну

Нагадаємо, раніше секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець розповів, що прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо під час візиту до Москви 9 травня передасть російському диктатору Володимиру Путіну послання від Володимира Зеленського.

За його словами, Фіцо також може отримати від глави Кремля цінну інформацію щодо того, як російський диктатор бачить зусилля щодо завершення війни.

У Зеленського уточнили, що Фіцо, імовірно, повіз російському диктатору до Москви сигнал про те, що президент України готовий до зустрічі на рівні лідерів для завершення війни.

Водночас вчора Путін заявив про готовність провести зустріч із Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої держави. Головною умовою він назвав підписання фінального договору.

