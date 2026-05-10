Зеленский должен позвонить Путину, если он заинтересован в переговорах, - Фицо

Фицо отметил, что в Москве он передал послание Путину от Зеленского.

"Он (Зеленский - ред.) сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате", - рассказал премьер Словакии.

В то же время он публично огласил ответ, который дал российский диктатор на послание украинского президента.

"Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону", - сказал Фицо.

Словацкий премьер также высоко оценил продление режима прекращения огня до 11 мая.

"Я назвал прекращение огня абсолютно необходимым, чтобы дать пространство тому, что абсолютно необходимо - дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство", - добавил он.

В то же время Фицо заявил, что "отвергает новый железный занавес между ЕС и Россией" и "заинтересован в стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношениях с этой мировой державой".