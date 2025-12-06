Зеленський у Лондоні зустрінеться зі Стармером, Мерцом і Макроном, - The Independent

Мирний план США

Нагадаємо, у листопаді США представили Україні новий план із завершення війни, який налічував 28 пунктів. Оскільки його зміст вочевидь був вигідний Росії, американська та українська делегації вже два тижні ведуть консультації, щоб доопрацювати документ і зробити більш вигідним для Києва.

Крім того, США працюють і з Росією. Так, 2 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер відвідали Москву, де зустрілися з главою Кремля Володимиром Путіним і обговорили доопрацьований документ.

Через кілька днів диктатор РФ повідомив, що відхилив частину мирних пропозицій США, додавши, що тепер документ налічує 27 пунктів і розділений на 4 "пакети". Хоча раніше була інформація, що після переговорів з Україною документ скоротився до 20 пунктів.

За даними NYT, один із "пакетів" стосується українського суверенітету. Тут ідеться про обмеження чисельності ЗСУ і дальності ракет. Інші "пакети" - зачіпають питання територіальних поступок, економічне співробітництво США і РФ після війни, і ширші питання безпеки Європи.

Після зустрічі з Кремлем американська делегація повернулася до США, де продовжила переговори з українською стороною.

Учора секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює делегацію України, повідомив, що сторони обговорили результати зустрічі в Москві та кроки, які можуть призвести до закінчення війни.

Крім того, США та Україна узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення міцного миру.

Також секретар РНБО додав, що обидві сторони вважають, що поступка в досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру. Зокрема, зробити кроки до деескалації та припинення вбивств.