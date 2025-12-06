Зеленский в Лондоне встретится со Стармером, Мерцом и Макроном, - The Independent

Мирный план США

Напомним, в ноябре США представили Украине новый план по завершению войны, который насчитывал 28 пунктов. Поскольку его содержание явно было выгодно России, американская и украинская делегации уже две недели ведут консультации, чтобы доработать документ и сделать более выгодным для Киева.

Кроме того, США работают и с Россией. Так, 2 декабря спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили Москву, где встретились с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудили доработанный документ.

Спустя несколько дней диктатор РФ сообщил, что отклонил часть мирных предложений США, добавив, что теперь документ насчитывает 27 пунктов и разделен на 4 "пакета". Хотя ранее была информация, что после переговоров с Украиной документ сократился до 20 пунктов.

По данным NYT, один из "пакетов" касается украинского суверенитета. Тут речь об ограничении численности ВСУ и дальности ракет. Другие "пакеты" - затрагивают вопросы территориальных уступок, экономическое сотрудничество США и РФ после войны, и более широкие вопросы безопасности Европы.

После встречи с Кремле американская делегация вернулась в США, где продолжила переговоры с украинской стороной.

Вчера секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавляет делегацию Украины, сообщил, что стороны обсудили результаты встречи в Москве и шаги, которые могут привести к окончанию войны.

Кроме того, США и Украины согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения прочного мира.

Также секретарь СНБО добавил, что обе стороны считают, что уступка в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать реальную преданность долгосрочному миру. В частности, совершить шаги к деэскалации и прекращению убийств.