Зеленський про Кудрицького: мав забезпечити захист енергетики, але не зробив цього

Журналісти запитали президента, чи може справа Кудрицького "занепокоїти" західних партнерів. Зеленський сказав у відповідь, що такі речі коментувати складно.

"Складно коментувати речі, які писав хтось. Тим більше, що це речі, які дуже далекі від реальної ситуації. Це не до мене запитання, це запитання до судової системи України. У мене немає жодного особистого ставлення до цієї особи", - зазначив він.

При цьому, нагадав Зеленський, Кудрицький очолював "велику систему", яка повинна була забезпечити захист енергетики. Однак цього не зробили.

"Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він (Кудрицький, - ред.) повинен був це зробити, і він цього не зробив", - резюмував президент.