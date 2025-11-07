Зеленский о Кудрицком: должен был обеспечить защиту энергетики, но не сделал этого

Журналисты спросили президента, может ли дело Кудрицкого "обеспокоить" западных партнеров. Зеленский сказал в ответ, что такие вещи комментировать сложно.

"Сложно комментировать вещи, которые писал кто-то. Тем более, что это вещи, которые очень далеки от реальной ситуации. Это не ко мне вопрос, это вопрос к судебной системе Украины. У меня нет никакого личного отношения к этому лицу", - отметил он.

При этом, напомнил Зеленский, Кудрицкий возглавлял "большую систему", которая должна была обеспечить защиту энергетики. Однако этого не сделали.

"Эта система должна была обеспечить безопасность нашей энергетики. Он (Кудрицкий, - ред.) должен был это сделать, и он этого не сделал", - резюмировал президент.