Справа Кудрицького. Як ексголова "Укренерго" опинився в суді і в чому його підозрюють

Екс-главу "Укренерго" Володимира Кудрицького судять у справі про шахрайство в особливо великих розмірах. Напередодні, 29 жовтня, у Печерському районному суді Києва йому обрали запобіжний захід.

У чому суть справи, про що говорять правоохоронці та прихильники Кудрицького, - у матеріалі РБК-Україна .

Хто такий Кудрицький

До роботи в енергетичній сфері Володимир Кудрицький займався аудитом, бізнес-консалтингом та інвестиційною діяльністю. У серпні 2020 року став головою правління НЕК "Укренерго", зробивши акцент у своїй роботі на від'єднанні української енергосистеми від російської та синхронізацію з європейською мережею ENTSO-E. Пізніше цю подію назвали одним із його головних досягнень на посаді голови "Укренерго".

Водночас, компанія 2021 року потрапила в конфлікт із Міністерством енергетики. Це сталося після старту роботи реформи корпоративного управління, яка дала "Укренерго" більше самостійності та незалежності. Після початку війни "Укренерго" під управлінням Кудрицького пережило перші удари по енергетиці та відключення світла.

Також Кудрицький потрапив у кілька скандалів. Перший був пов'язаний із закупівлею бронежилетів для Нацгвадрії нібито за завищеною ціною. Коментуючи розслідування, Кудрицький заявив, що купівля здійснювалася в умовах початку війни, тобто величезного дефіциту, тому ціни на ринку були набагато вищими, ніж зазвичай.

Ще один скандал виник після повідомлення про те, що Кудрицький нібито отримує 2 мільйони на місяць. У відповідь на це він заявив, що його оклад не змінювався з 2020 року.

У вересні 2024 року наглядова рада "Укренерго" звільнила Кудрицького з посади. Співрозмовники РБК-Україна зазначали, що ключовою причиною нібито стало питання захисту енергооб'єктів під час атак, про що йшлося під час Ставки, яку проводить президент Володимир Зеленський.

При цьому, деякі члени наглядової ради - незалежні експерти Даніель Доббені та Педер Андреасен - не погодилися з рішенням про звільнення Кудрицького, назвали його "політично вмотивованим" і оголосили про достроковий вихід з наглядової ради.

Сам Кудрицький тоді заявив, що його звільнення стало наслідком політичного тиску і спроб впливати на діяльність компанії.

Вирубка лісу і шахрайство

21 жовтня правоохоронці провели обшуки у колишнього голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. За інформацією джерел РБК-Україна, слідчі перевіряли можливе зловживання і розтрату коштів державної компанії. Також йшлося про ймовірне штучне завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.

Пізніше й сам Кудрицький розповів про обшуки, назвавши їх "ситуацією з політичним підтекстом". Обшуки проводили в нього вдома, також оглянули машину. Причому спочатку його зупинила патрульна поліція, а потім до авто підійшли невідомі, забрали в нього телефон і повідомили про "невідкладні обшуки".

"З огляду на те, що навіть при всьому бажанні я не можу знайти своє відношення до вирубки лісу, а головне - що жодних натяків на це в наданих мені документах не було, я схильний вважати, що метою сьогоднішніх подій було лише отримати доступ до мого телефону та почитати, про що там таке цікаве і з ким я листуюся", - написав тоді Кудрицький у себе на Facebook.

Фото: Володимир Кудрицький очолював "Укренерго" у 2020-2024 роках (Віталій Носач/РБК-Україна)

Через тиждень, 28 жовтня, співробітники ДБР затримали Кудрицького у Львівській області, де він був із сім'єю. У Бюро повідомили, що викрили львівського бізнесмена і екс-голову правління "Укренерго" на шахрайстві.

За словами джерел РБК-Україна, йшлося про бізнесмена Ігоря Гринкевича, який вже сидить у СІЗО, поки в суді слухається його справа про постачання неякісного військового спорядження для ЗСУ.

За версією слідства, Кудрицький змовився з Гринкевичем ще 2018 року, коли обіймав посаду заступника голови "Укренерго". На той час компанія проводила тендер на реконструкцію зовнішньої огорожі підстанцій Південної та Західної енергосистем, у якому перемогла компанія Гринкевича.

Сторони уклали угоду на 68 млн гривень, "Укренерго" перерахувало фірмі Гринкевича 13,7 млн гривень авансу і ці гроші Кудрицький і бізнесмен нібито між собою поділили. З цією версією обвинувачі прийшли до Печерського суду.

Суд над Кудрицьким

29 жовтня Володимира Кудрицького доставили в будівлю Печерського районного суду. Слідчим суддею за авторозподілом призначили Христину Константинову. Суд розпочався з тривалої і доволі затягнутої перевірки клопотань усіх ЗМІ, які прийшли на засідання, чого зазвичай не відбувається. Потім почався судовий процес.

Кудрицькому обирали запобіжний захід. Ще до суду співрозмовники РБК-Україна повідомили виданню, що держобвинувач проситиме тримання під вартою або 13,7 млн застави - стільки ж, на скільки нібито постраждало "Укренерго". Але наполягатимуть саме на утриманні під вартою через ризики.

Фото: Володимир Кудрицький у Печерському райсуді Києва (Юлія Акімова/РБК-Україна)

Потім адвокат Микола Грабик клопотав про те, щоб Кудрицького випустили з боксу і дозволили сісти біля адвоката. Суддя Константинова запитала, чи згодна з цим сторона обвинувачення, а потім несподівано поставила запитання самим конвоїрам - чи згодні вони з тим, що Кудрицького потрібно випустити з боксу. Конвоїри наголосили - у залі багато людей, тому вони не можуть гарантувати безпеку, тож адвокату відмовили і до кінця засідання Кудрицький був у боксі.

Під час судового засідання прокурори коротко зачитали фабулу справи. Обвинувачі зазначили, що за результатами тендеру між ТОВ "Візин річ" (фірма Гринкевича) і банком "Конкорд" було підписано договір про надання банківської гарантії на 8,8 млн гривень і 4,8 млн авансу - цей договір був у тендерній документації. Гарантія - запорука того, що компанія виконає договір. "Укренерго", своєю чергою, виплатило "Візин річ" аванс.

Але компанія Гринкевича роботи проводити не стала. Тому, згідно з договором, "Укренерго" запросило гроші назад у банку, але той відмовив. Унаслідок судових позовів 2021 року "Конкорд" був змушений виплатити "Укренерго" 4,8 млн і 8,8 млн, тобто ті самі 13,7 млн - сума, яку обвинувачі просять у суду як заставу за Кудрицького.

Також прокурори зазначили, що Кудрицький начебто знав, що Гринкевич не виконуватиме роботи - у цьому й полягав злочинний умисел за версією слідства. А отримавши кошти назад, Кудрицький і Гринкевич поділили гроші.

Крім того, обвинувачі пояснили, чому виступають навіть проти застави, а роблять акцент на утримання під вартою. За словами одного з прокурорів, Кудрицький застосовує "засоби конспірації".

"Було отримано оперативні дані про те, що Кудрицький, з метою уникнення відповідальності, здійснює дії, спрямовані на переховування від органу досудового розслідування, використовуючи при цьому засоби конспірації, змінюючи номери телефонів, мобільні термінали, транспортні засоби, використовує засоби контрспостереження, здійснює переїзд поблизу державного кордону", - зазначив один із прокурорів, доки в залі почувся приглушений сміх.

Серед іншого, прокурори зазначили, що Кудрицького якраз затримали неподалік кордону, куди він, за версією слідства, виїхав терміново, щоб знищити докази.

Адвокат, опонуючи обвинуваченню, зазначив, що так і не зрозумів, у чому звинувачують Кудрицького. Його прізвище в матеріалах справи було названо побіжно, жодних аргументів про змову між Кудрицьким і Гринкевичем обвинувачення не надало. Також не зовсім зрозуміло, в чому сама суть справи, адже державне підприємство отримало гроші назад, включно зі штрафами та пенею.

"Що важливо - у матеріалах, на які у своїх клопотаннях посилається сторона обвинувачення, не містяться жодного прямого чи непрямого доказу участі Кудрицького в заволодінні шляхом обману грошових коштів", - зазначив адвокат.

Також адвокат наголосив, що вимога обвинувачів щодо тримання під вартою Кудрицького не має під собою підстав. Грабик надав суду рахунок-фактуру, який доводить, що Кудрицький ще за місяць до цього запланував поїздку до Львівської області, на канікули своїх дітей. А під час затримання ні в нього, ні в членів його сім'ї не виявили закордонних паспортів, що доводить, що за кордон він тікати не збирався.

Як альтернативу сторона захисту запропонувала віддати Кудрицького на поруки нардепам, які прийшли на засідання і надали відповідні заяви. Серед них Ярослав Железняк, Інна Совсун і Максим Хлапук. Також на засідання прийшла нардепка Анастасія Радіна. Однак суддя прийняла заяви Хлапука та Совсун - Железняка та Радіної в цей момент не було в залі.

Розглядаючи заяви, суддя викликала Хлапука і Совсун по черзі на трибуну, і запитала, скільки грошей їм потрібно буде заплатити, якщо Кудрицький не виконає умов суду і втече. Обидва нардепи не змогли відповісти правильно.

Потім суддя дала слово Кудрицькому. Він зазначив, що на той час для "Укренерго" захист авансових платежів банківською гарантією був абсолютно стандартною практикою. І це банк мав насамперед вирішувати, чи давати таку гарантію фірмі Гринкевича, чи ні.

"Той факт, що банк "Конкорд" підписав із ТОВ "Візин річ" договір банківською гарантією, це є частиною бізнесу будь-якого банку, тобто банк "Конкорд" вочевидь зробив це не на безоплатній основі, він мав сам проаналізувати ризики, визначити, чи може банк гарантувати зобов'язання цього підприємства...", - зазначив Кудрицький.

За його словами, у справі немає жодного доказу того, що він вплинув на банк, щоб той уклав договір із фірмою Гринкевича.

"Фактично мене звинувачують у тому, що "Укренерго" з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію", - додав Кудрицький.

Коли всіх вислухали, Константинова оголосила перерву. Поки присутні чекали вердикту, нардеп Анастасія Радіна в коментарі РБК-Україна зазначила, що звинувачення не мають під собою жодних підстав. Не зовсім зрозуміло, чому справу розглядають через сім років після того, як ситуація сталася, чому в цьому звинувачують саме Кудрицького, а не тих, хто конкретно відповідав на той час за проведення тендерів, і в чому сама суть звинувачення.

"Поки що виглядає так, що справа не обґрунтована, і, на жаль, ми бачили випадки, коли ДБР робило речі, які були дуже схожими на політичні переслідування, і, в принципі, можна констатувати, що настав і навіть перезрів момент перезапуску ДБР, відповідний законопроєкт ми з колегами зареєстрували ще понад місяць тому. Я думаю, що час Раді розглянути цей законопроєкт, не відкладаючи", - зазначила Радіна.