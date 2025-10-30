За ексголову "Укренерго" Кудрицького внесли заставу, - джерела
За колишнього главу правління "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн гривень. Його звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах.
Про це повідомили джерела РБК-Україна.
"За Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн гривень", - повідомило джерело.
Справа Кудрицького
28 жовтня джерела РБК-Україна повідомили, що правоохоронці оголосили підозру колишньому голові правління "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Слідство вважає, що він разом із бізнесменом Ігорем Гринкевичем був причетний до схеми з незаконного заволодіння коштами держпідприємства.
За версією правоохоронців, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію огорож підстанцій Південної та Західної енергосистем Кудрицький, який тоді обіймав посаду заступника директора з інвестицій, вступив у змову з представниками приватної компанії.
Між сторонами уклали два контракти на понад 68 млн гривень. З цієї суми підрядник отримав аванс у розмірі 13,7 млн гривень, який, за даними слідства, підозрювані привласнили, не маючи наміру виконувати роботи.
Нагадаємо, вчора суд відправив Кудрицького під арешт із можливістю внести заставу в розмірі 13,7 млн гривень.
Зазначимо, що на засіданні суду були присутні троє народних депутатів, які заявили про готовність взяти його на поруки. При цьому прокуратура наполягала, що Кудрицький начебто ухилявся від слідства та користувався "засобами конспірації", тож, на думку обвинувачення, його слід було взяти під варту.
Кудрицький заявляв, що вважає висунуті проти нього обвинувачення абсурдними.