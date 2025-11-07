ua en ru
Зеленський про Кудрицького: мав забезпечити захист енергетики, але не зробив цього

Україна, П'ятниця 07 листопада 2025 19:05
Зеленський про Кудрицького: мав забезпечити захист енергетики, але не зробив цього Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський не став коментувати справу колишнього керівника національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького, зазначивши, що це питання до судової системи.

Як передає РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час брифінгу за підсумками Ставки.

Журналісти запитали президента, чи може справа Кудрицького "занепокоїти" західних партнерів. Зеленський сказав у відповідь, що такі речі коментувати складно.

"Складно коментувати речі, які писав хтось. Тим більше, що це речі, які дуже далекі від реальної ситуації. Це не до мене запитання, це запитання до судової системи України. У мене немає жодного особистого ставлення до цієї особи", - зазначив він.

При цьому, нагадав Зеленський, Кудрицький очолював "велику систему", яка повинна була забезпечити захист енергетики. Однак цього не зробили.

"Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він (Кудрицький, - ред.) повинен був це зробити, і він цього не зробив", - резюмував президент.

Справа Кудрицького: що відомо

28 жовтня джерела РБК-Україна повідомили, що правоохоронці оголосили підозру колишньому голові правління "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Слідство вважає, що він разом зі скандально відомим бізнесменом Ігорем Гринкевичем був причетний до схеми з незаконного заволодіння коштами держпідприємства.

Після оголошення підозри суд відправив Кудрицького під арешт із можливістю внести заставу в розмірі 13,7 млн гривень. Заставу за Кудрицького внесли доволі оперативно, він вийшов з-під арешту.

Зазначимо, що сам Кудрицький вважає висунуті проти нього обвинувачення абсурдними. Детальніше про всі деталі гучної справи - в матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський Укренерго Корупція
