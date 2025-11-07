Зеленский о Кудрицком: должен был обеспечить защиту энергетики, но не сделал этого
Дело бывшего руководителя национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого - это вопрос к судебной системе. Что касается Кудрицкого, то он должен был обеспечить защиту энергетики от атак РФ, но этого не было сделано.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга по итогам Ставки.
Журналисты спросили президента, может ли дело Кудрицкого "обеспокоить" западных партнеров. Зеленский сказал в ответ, что такие вещи комментировать сложно.
"Сложно комментировать вещи, которые писал кто-то. Тем более, что это вещи, которые очень далеки от реальной ситуации. Это не ко мне вопрос, это вопрос к судебной системе Украины. У меня нет никакого личного отношения к этому лицу", - отметил он.
При этом, напомнил Зеленский, Кудрицкий возглавлял "большую систему", которая должна была обеспечить защиту энергетики. Однако этого не сделали.
"Эта система должна была обеспечить безопасность нашей энергетики. Он (Кудрицкий, - ред.) должен был это сделать, и он этого не сделал", - резюмировал президент.
Дело Кудрицкого: что известно
28 октября источники РБК-Украина сообщили, что правоохранители объявили подозрение бывшему председателю правления "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следствие считает, что он вместе со скандально известным бизнесменом Игорем Гринкевичем был причастен к схеме по незаконному завладению средствами госпредприятия.
После объявления подозрения суд отправил Кудрицкого под арест с возможностью внести залог в размере 13,7 млн гривен. Залог за Кудрицкого внесли довольно оперативно, он вышел из-под ареста.
Отметим, что сам Кудрицкий считает выдвинутые против него обвинения абсурдными. Подробнее обо всех деталях громкого дела - в материале РБК-Украина.