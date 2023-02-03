UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: якщо буде зброя, ми не лише не відійдемо від Бахмуту, а й почнемо звільняти Донбас

Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо міжнародні партнери нададуть Україні усю необхідну зброю, зокрема далекобійну, наші захисники не лише не відійдуть від Бахмуту, а й почнуть деокупувати Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

Президент підкреслив, що здавати Бахмут ніхто не буде. Українські захисники будуть боротися стільки, скільки зможуть.

"Вважаємо Бахмут нашою фортецею, вважаємо наших героїв, які там впали, героями. Якщо буде пришвидшена зброя, а саме далекобійна, то ми не тільки не відійдемо від Бахмуту, а й почнемо звільняти Донбас, який був окупований з 2014 року", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна має конкретний перелік зброї, яка їй необхідна. Він також подякував державам, які підтримують нашу країну на цьому шляху.

Нагадаємо, раніше у Генштабі підкреслювали, що українські бійці не будуть виходити з Бахмута, доки там є можливість оборонятися. Ситуація залишається контрольованою.

Окрім того, у ЗСУ пояснювали, чому Бахмут та Вугледар є важливими вузлами оборони.

Тим часом в естонській розвідці зазначали, що утримання Бахмута дало Україні можливість створити нові лінії оборони, тому захисники можуть найближчим часом вийти з міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийБахмут