Зеленський: якщо буде зброя, ми не лише не відійдемо від Бахмуту, а й почнемо звільняти Донбас

Президент підкреслив, що здавати Бахмут ніхто не буде. Українські захисники будуть боротися стільки, скільки зможуть.

"Вважаємо Бахмут нашою фортецею, вважаємо наших героїв, які там впали, героями. Якщо буде пришвидшена зброя, а саме далекобійна, то ми не тільки не відійдемо від Бахмуту, а й почнемо звільняти Донбас, який був окупований з 2014 року", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна має конкретний перелік зброї, яка їй необхідна. Він також подякував державам, які підтримують нашу країну на цьому шляху.

Нагадаємо, раніше у Генштабі підкреслювали, що українські бійці не будуть виходити з Бахмута, доки там є можливість оборонятися. Ситуація залишається контрольованою.

Окрім того, у ЗСУ пояснювали, чому Бахмут та Вугледар є важливими вузлами оборони.

Тим часом в естонській розвідці зазначали, що утримання Бахмута дало Україні можливість створити нові лінії оборони, тому захисники можуть найближчим часом вийти з міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.