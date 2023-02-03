Зеленский: если будет оружие, мы не только не отойдем от Бахмута, но и начнем освобождать Донбасс

Президент подчеркнул, что сдавать Бахмут никто не будет. Украинские защитники будут сражаться столько, сколько смогут.

"Считаем Бахмут нашей крепостью, считаем наших героев, которые там пали, героями. Если будет ускоренное оружие, а именно дальнобойное, то мы не только не отойдем от Бахмута, но и начнем освобождать Донбасс, который был оккупирован с 2014 года", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что у Украины есть конкретный перечень оружия, которое ей необходимо. Он также поблагодарил государства, которые поддерживают нашу страну на этом пути.

Напомним, ранее в Генштабе подчеркивали, что украинские бойцы не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться. Ситуация остается контролируемой.

Кроме того, в ВСУ объясняли, почему Бахмут и Угледар являются важными узлами обороны.

Между тем, в эстонской разведке отмечали, что удержание Бахмута дало Украине возможность создать новые линии обороны, поэтому защитники могут в ближайшее время выйти из города.

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