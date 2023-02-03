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Зеленский: если будет оружие, мы не только не отойдем от Бахмута, но и начнем освобождать Донбасс

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Если международные партнеры предоставят Украине все необходимое оружие, в частности, дальнобойное, наши защитники не только не отойдут от Бахмута, но и начнут деоккупировать Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

Президент подчеркнул, что сдавать Бахмут никто не будет. Украинские защитники будут сражаться столько, сколько смогут.

"Считаем Бахмут нашей крепостью, считаем наших героев, которые там пали, героями. Если будет ускоренное оружие, а именно дальнобойное, то мы не только не отойдем от Бахмута, но и начнем освобождать Донбасс, который был оккупирован с 2014 года", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что у Украины есть конкретный перечень оружия, которое ей необходимо. Он также поблагодарил государства, которые поддерживают нашу страну на этом пути.

Напомним, ранее в Генштабе подчеркивали, что украинские бойцы не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться. Ситуация остается контролируемой.

Кроме того, в ВСУ объясняли, почему Бахмут и Угледар являются важными узлами обороны.

Между тем, в эстонской разведке отмечали, что удержание Бахмута дало Украине возможность создать новые линии обороны, поэтому защитники могут в ближайшее время выйти из города.

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Владимир ЗеленскийБахмут