ЗСУ виграли час і, ймовірно, підуть з Бахмута найближчими тижнями, - розвідка Естонії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR .

Командувач розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг зазначив, що наразі ЗСУ утримують Бахмут, проте всі дороги в місто з півночі, сходу і півдня відрізано, і єдиний вихід із міста - із заходу.

За його словами, Бахмут залишається головною метою для російських військових.

"Той факт, що українські збройні сили утримали місто, дав їм можливість створити тилову лінію оборони, так би мовити, захистити подальші райони, такі населені пункти, як Краматорськ і Слов'янськ", - сказав Гросберг.

За його словами, місцевість у цьому районі, очевидно, дає українцям перевагу, тому що вони знаходяться на високогір'ї.

"В результаті можливий вихід українців з Бахмута в найближчі кілька тижнів, можливо, в найближчі кілька днів. Все залежить від рівня готовності нових оборонних рубежів. У якийсь момент буде нерозумно витрачати ресурси на утримання міста ", - додав Гросберг.

Він зазначив, що перехід Бахмута під контроль Росії не призведе до стратегічних змін на фронті, але це буде психологічна, моральна та інформаційна перемога ворога.

" Досягнення успіху і будь-яка наступальна активність, очевидно, вкрай важливі для збройних сил РФ. Їм необхідно домогтися успіху на якихось напрямках, зробити прорив і показати якісь перемоги ", - сказав він.

Гросберг додав, що надходження нової зброї Україні чинитиме все більший тиск на росіян, а це означає, що кількість локальних атак може зрости в найближчі кілька тижнів.

Водночас, за його словами, Росія також продовжує будівництво оборонних ліній: "Особливо в тому напрямку, якого вони найбільше бояться, тобто із Запорізької області в бік Мелітополя".

Він також повідомив, що перша партія мобілізованих, які зараз будуть відправлені до кордонів України, завершила навчання в Білорусі. Водночас на навчання залучено новий контингент шляхом ротації. Гросберг зазначив, що друга хвиля мобілізації, про яку так багато говорили, ще не почалася, але перша хвиля також ще не оголошена завершеною.

За його словами, мобілізація в Росії все ще триває, але в значно менших масштабах.

"Якщо наразі співвідношення сил за особовим складом на фронті приблизно один до одного, то, як я вже неодноразово зазначав, для проведення успішної наступальної операції цей баланс має бути три до одного", - сказав Гросберг.

З огляду на це, на його думку, мобілізація може тривати до літа.