ЗСУ не виходитимуть із Бахмута, поки є можливість оборонятися, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"Це дивно, вийти з Бахмута, адже у Бахмуті контрольована ситуація, вдається давати відсіч російським окупантам. Завдання всіх Сил оборони - воювати за українську територію. Тому Бахмут і стоїть, бо воїни звідти не виходять", - сказав Ковальов.

Він додав, що Бахмут, як і Соледар, який розташований поруч, окупанти зрівняли із землею. Але незважаючи на те, що сьогодні в командуванні повідомили про вихід ЗСУ з Соледара, оборона Бахмута триває.

"Поки там є підвали, поки там є можливості нашим військовим оборонятися і тримати цю територію, ми будемо триматися", - підкреслив речник Генштабу.