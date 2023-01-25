ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ не виходитимуть із Бахмута, поки є можливість оборонятися, - Генштаб

Новость на русском →
Донецька область, Середа 25 січня 2023 17:09
ЗСУ не виходитимуть із Бахмута, поки є можливість оборонятися, - Генштаб Фото: ЗСУ не виходитимуть із Бахмута, поки є можливість оборонятися (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися, ситуація контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"Це дивно, вийти з Бахмута, адже у Бахмуті контрольована ситуація, вдається давати відсіч російським окупантам. Завдання всіх Сил оборони - воювати за українську територію. Тому Бахмут і стоїть, бо воїни звідти не виходять", - сказав Ковальов.

Він додав, що Бахмут, як і Соледар, який розташований поруч, окупанти зрівняли із землею. Але незважаючи на те, що сьогодні в командуванні повідомили про вихід ЗСУ з Соледара, оборона Бахмута триває.

"Поки там є підвали, поки там є можливості нашим військовим оборонятися і тримати цю територію, ми будемо триматися", - підкреслив речник Генштабу.

Нагадаємо, українські військові покинули Соледар Донецької області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу і закріпилися на заздалегідь підготовлених позиціях.

Нещодавно прикордонники показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Бахмут.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Бахмут Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон