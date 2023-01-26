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У ЗСУ пояснили, чому Бахмут та Вугледар є важливими вузлами оборони

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Донецька область, Четвер 26 січня 2023 15:30
У ЗСУ пояснили, чому Бахмут та Вугледар є важливими вузлами оборони Фото: спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий (facebook.сом/Serhii.Cherevatyi)
Автор: Руслан Гаращенко

Російським військам важливо прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледару, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого.

За його словами, військово-політичне керівництво загарбника поставило собі за мету, - окупувати Луганську та Донецьку області і показати це як проміжні цілі так званої "СВО". Тому для подальшого просування ворогові необхідно прорвати українську оборону в районі Бахмута та Вугледара.

"Ворог дуже вдало вів інформаційні операції з метою вкинути збентеження і зневіру в наше суспільство і підняти настрій у російському суспільстві", - додав Черевий.

Нагадаємо, як повідомляли в Міноборони України, російські окупанти посилюють наступ на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Там тривають тяжкі бої.

Також повідомлялося, що українські військові не виходитимуть із Бахмута, поки там є можливість оборонятися, ситуація контролюється.

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