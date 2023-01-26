У ЗСУ пояснили, чому Бахмут та Вугледар є важливими вузлами оборони
Російським військам важливо прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледару, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого.
За його словами, військово-політичне керівництво загарбника поставило собі за мету, - окупувати Луганську та Донецьку області і показати це як проміжні цілі так званої "СВО". Тому для подальшого просування ворогові необхідно прорвати українську оборону в районі Бахмута та Вугледара.
"Ворог дуже вдало вів інформаційні операції з метою вкинути збентеження і зневіру в наше суспільство і підняти настрій у російському суспільстві", - додав Черевий.
Нагадаємо, як повідомляли в Міноборони України, російські окупанти посилюють наступ на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Там тривають тяжкі бої.
Також повідомлялося, що українські військові не виходитимуть із Бахмута, поки там є можливість оборонятися, ситуація контролюється.
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