Зеленський: Кабмін чекає суттєве оновлення та скорочення витрат
Україна готує масштабну трансформацію системи виконавчої влади. Планується скоротити витрати на утримання державного апарату, провести дерегуляцію та спрямувати більше ресурсів на захист країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Зеленський провів сьогодні, 13 липня нараду з главою уряду України Денисом Шмигалем. Під час зустрічі вони обговорили подальші стратегічні кроки.
"Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї", - заявив президент.
Глава України пояснив, що важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України.
"Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади", - пояснив він.
Зауважимо, що вчора, Зеленський зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Примітно, що після цього він анонсував перестановки в Міноборони.
Зауважимо, що дана заява пролунала на фоні чуток про те, що Умєров може замінити посла України у США Оксану Маркарову, яка залишає свою посаду.
Останніми днями тривають активні обговорення щодо того, хто ж стане її наступником.
Днями президент Зеленський й сам припустив, що на чолі українського посольства у Вашингтоні може опинитися нинішній міністр оборони Рустем Умєров.
Він, щоправда, додав, що, якщо це рішення буде ухвалене, Україну очікують масштабні кадрові зміни в Кабінеті міністрів.
Зауважимо, що раніше співрозмовники РБК-Україна назвали й інших кандидатів. Крім Умєрова, серед потенційних кандидатів на посаду посла в США згадуються також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр Ольга Стефанишина та міністр енергетики Герман Галущенко.
Варто відзначити, що, за даними проінформованого джерела РБК-Україна, призначення Умєрова послом в США дійсно може запустити швидке перезавантаження Кабміну.
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