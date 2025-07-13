ua en ru
Вс, 13 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский: Кабмин ждет существенное обновление и сокращение расходов

Украина, Воскресенье 13 июля 2025 20:59
UA EN RU
Зеленский: Кабмин ждет существенное обновление и сокращение расходов Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина готовит масштабную трансформацию системы исполнительной власти. Планируется сократить расходы на содержание государственного аппарата, провести дерегуляцию и направить больше ресурсов на защиту страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский провел сегодня, 13 июля совещание с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем. Во время встречи они обсудили дальнейшие стратегические шаги.

"Должны реализовать все запланированные решения в поддержку и защиту предпринимательства в нашем государстве, а также масштабировать программы отечественного производства оружия", - заявил президент.

Глава Украины пояснил, что важно провести аудит всех договоренностей с партнерами: оборонных пакетов, инвестиционных решений, договоренностей в поддержку энергетической и социальной устойчивости Украины.

"Готовим и ощутимую управленческую трансформацию, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев. Определяем будущую конфигурацию исполнительной власти", - пояснил он.

Заметим, что вчера, Зеленский встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Примечательно, что после этого он анонсировал перестановки в Минобороны.

Заметим, что данное заявление прозвучало на фоне слухов о том, что Умеров может заменить посла Украины в США Оксану Маркарову, которая покидает свою должность.

В последние дни продолжаются активные обсуждения относительно того, кто же станет ее преемником.

На днях президент Зеленский и сам предположил, что во главе украинского посольства в Вашингтоне может оказаться нынешний министр обороны Рустем Умеров.

Он, правда, добавил, что, если это решение будет принято, Украину ожидают масштабные кадровые изменения в Кабинете министров.

Заметим, что ранее собеседники РБК-Украина назвали и других кандидатов. Кроме Умерова, среди потенциальных кандидатов на должность посла в США упоминаются также премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина и министр энергетики Герман Галущенко.

Стоит отметить, что, по данным информированного источника РБК-Украина, назначение Умерова послом в США действительно может запустить быструю перезагрузку Кабмина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Украина Денис Шмыгаль
Новости
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Аналитика
Почему Киев при СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев при СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом