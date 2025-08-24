М'яч на боці Угорщини? Зеленський натякнув, від чого залежить доля "Дружби"

Журналіст під час пресконференції запитав, чи після ударів по нафтопроводу "Дружба" та звернень до президента США Дональда Трампа Україна отримала додаткові важелі впливу на Угорщину, зокрема щодо зняття вето на відкриття переговорних кластерів про вступ до ЄС.

У відповідь було зазначено, що Україна завжди підтримувала "дружбу" між країнами, але зараз її подальше існування залежить від позиції Угорщини.

"Ми завжди підтримували "дружбу" між Україною та Угорщиною, а тепер існування "дружби" залежить від Угорщини", - зазначив Зеленський

Таким чином під час пресконференції пролунала оцінка, що майбутнє нафтопроводу та взаємини з Будапештом тепер визначатиме саме угорська сторона.