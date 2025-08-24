Мяч на стороне Венгрии? Зеленский намекнул, от чего зависит судьба "Дружбы"

Существование нефтепровода "Дружба", как и политической "дружбы" между Украиной и Венгрией теперь напрямую связано с позицией Будапешта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции.
Журналист во время пресс-конференции спросил, получила ли Украина после ударов по нефтепроводу "Дружба" и обращений к президенту США Дональду Трампу дополнительные рычаги влияния на Венгрию, в частности относительно снятия вето на открытие переговорных кластеров о вступлении в ЕС.
В ответ было отмечено, что Украина всегда поддерживала "дружбу" между странами, но сейчас ее дальнейшее существование зависит от позиции Венгрии.
"Мы всегда поддерживали "дружбу" между Украиной и Венгрией, а теперь существование "дружбы" зависит от Венгрии", - отметил Зеленский
Таким образом во время пресс-конференции прозвучала оценка, что будущее нефтепровода и взаимоотношения с Будапештом теперь будет определять именно венгерская сторона.
Заметим, что первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа, уже 18 августа ВСУ нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
В результате этой атаки начался пожар на объекте, а россияне полностью остановили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".
Уже 21 августа дроны снова ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию.
Примечательно, что это произошло буквально через сутки после того, как министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто похвастался новостями о возобновлении работы нефтепровода.
После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский даже несколько потроллил Сийярто, отметив, что Венгрия имеет от ЕС такой же уровень солидарности, который демонстрирует в других вопросах.
Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан похвастался ответом президента США Дональда Трампа на свое письмо-жалобу.
В нем Трамп якобы называет Орбана своим "большим другом" и заявляет, что "очень злится" из-за ударов по нефтепроводу "Дружба".