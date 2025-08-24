Мяч на стороне Венгрии? Зеленский намекнул, от чего зависит судьба "Дружбы"

Журналист во время пресс-конференции спросил, получила ли Украина после ударов по нефтепроводу "Дружба" и обращений к президенту США Дональду Трампу дополнительные рычаги влияния на Венгрию, в частности относительно снятия вето на открытие переговорных кластеров о вступлении в ЕС.

В ответ было отмечено, что Украина всегда поддерживала "дружбу" между странами, но сейчас ее дальнейшее существование зависит от позиции Венгрии.

"Мы всегда поддерживали "дружбу" между Украиной и Венгрией, а теперь существование "дружбы" зависит от Венгрии", - отметил Зеленский

Таким образом во время пресс-конференции прозвучала оценка, что будущее нефтепровода и взаимоотношения с Будапештом теперь будет определять именно венгерская сторона.