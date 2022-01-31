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Зеленский инициировал переговоры с ЕС о торговых преференциях для Украины

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и исполнительного вицепрезидента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса. Глава страны инициировал переговоры о предоставлении дополнительных торговых преференций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

О чем говорили Зеленский и Домбровскис:

  • Зеленский поблагодарил ЕС за программу макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро;

"Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня – первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривны”, - заявил Зеленский.

"Во время обсуждения торговых отношений между Украиной и ЕС Глава государства затронул вопрос скорейшего начала официальных переговоров о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, которые будут предусматривать обновление действующих тарифов и квот для украинских экспортеров", - добавляет пресс-служба.

  • обсудили вопрос заключения соглашения о промышленном безвизе, который откроет дополнительные рынки для отечественных производителей;
  • Зеленский поблагодарил вице-президента Еврокомиссии за его позицию в поддержку Украины.

"Ваш визит в эти сложные времена есть для нас еще одним знаком безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЕС принял решение о представлении Украине макрофинансовой поддержки на 1,2 млрд евро.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюзУкраина