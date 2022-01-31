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Зеленський ініціював переговори з ЄС щодо торгових преференцій для України

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та виконавчого віцепрезидента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса. Голова країни ініціював переговори про надання додаткових торговельних преференцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Про що говорили Зеленський та Домбровскіс:

  • Зеленський подякував ЄС за програму макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро;

"Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні – перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні”, - заявив Зеленський.

"Під час обговорення торговельних відносин між Україною та ЄС Глава держави порушив питання якнайшвидшого започаткування офіційних переговорів про надання Україні додаткових торговельних преференцій, які передбачатимуть оновлення чинних тарифів і квот для українських експортерів", - додає пресслужба.

  • обговорили питання укладання угоди про промисловий безвіз, який відкриє додаткові ринки для вітчизняних виробників;
  • Зеленський подякував віцепрезиденту Єврокомісії за його позицію на підтримку України.

"Ваш візит у ці складні часи є для нас іще одним знаком беззаперечної підтримки Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України", - відзначив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЄС прийняв рішення про подання Україні макрофінансової підтримки на 1,2 млрд євро.

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