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ЕС предоставит Украине транш на 600 млн евро без дополнительных условий

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Киев, Понедельник 31 января 2022 21:32
ЕС предоставит Украине транш на 600 млн евро без дополнительных условий Фото: Владимир Зеленский и Валдис Домбровскис (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз предоставит Украине первый транш на 600 млн евро без дополнительных условий. Общий объем выделенной макрофинансовой помощи составляет 1,2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Сообщается, что президент Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. По словам Зеленского, решение ЕС о выделении 1,2 млрд евро стало своевременным сигналом для финансовых рынков и должно способствовать поддержанию стабильности украинской экономики.

"Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня - первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривны", - подчеркнул Зеленский.

Стороны также договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур.

Напомним, ранее Домбровскис заявил, что решение о выделении 1,2 млрд евро будет подписано завтра, 1 февраля.

Также сообщалось, что эти деньги пойдут на поддержание финансовой устойчивости в Украине.

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