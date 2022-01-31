ЕС предоставит Украине транш на 600 млн евро без дополнительных условий
Европейский союз предоставит Украине первый транш на 600 млн евро без дополнительных условий. Общий объем выделенной макрофинансовой помощи составляет 1,2 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Сообщается, что президент Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. По словам Зеленского, решение ЕС о выделении 1,2 млрд евро стало своевременным сигналом для финансовых рынков и должно способствовать поддержанию стабильности украинской экономики.
"Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня - первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривны", - подчеркнул Зеленский.
Стороны также договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур.
Напомним, ранее Домбровскис заявил, что решение о выделении 1,2 млрд евро будет подписано завтра, 1 февраля.
Также сообщалось, что эти деньги пойдут на поддержание финансовой устойчивости в Украине.