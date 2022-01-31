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Домбровскис: решение о макрофине на 1,2 млрд евро для Украины подпишут завтра

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Киев, Понедельник 31 января 2022 20:31
Домбровскис: решение о макрофине на 1,2 млрд евро для Украины подпишут завтра Фото: еврокомиссар Валдис Домбровскис (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз принял решение о представлении Украине макрофинансовой поддержки на 1,2 млрд евро. Решение будет подписано завтра, 1 февраля, но его нужно провести еще через Европарламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса в Киеве.

"Могу сказать, что мы будем продолжать поддерживать Украину как в ближайшей перспективе, так и среднесрочной. И именно для этого завтра будет уже подписано решение о том, что Еврокомиссия предоставляет Украине чрезвычайную макрофинансовую поддержку в размере 1,2 млрд евро", - отметил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что для того, чтобы первый транш в размере 600 млн евро был предоставлен как можно быстрее, нужно провести решение через Европейский парламент, а также подписать меморандум с Украиной.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Европейский союз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи на фоне угрозы вторжения России.

Эти деньги пойдут на поддержание финансовой устойчивости в Украине.

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