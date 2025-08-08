Зеленський і Туск узгодили спільну позицію щодо переговорів України та Молдови з ЄС

Україна та Молдова мають одночасно відкрити перший переговорний кластер щодо вступу до Євросоюзу. Обидві країни починали євроінтеграційний шлях разом і мають далі рухатися синхронно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що він поговорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Серед обговорених тем були зокрема:
Як зауважив Зеленський, вони з Туском обговорили ситуацію з переговорним процесом про членство України у Євросоюзі.
"Ми з Дональдом погодилися, що перший переговорний кластер для України та Молдови має бути відкритий одночасно. Україна та Молдова разом починали цей шлях і мають так само рухатися ним далі", - наголосив він.
Нагадаємо, що ще 21 травня президент Зеленський наголошував, що Україна готова до того, щоб розпочати переговори про вступ до ЄС.
Однак єдиною перешкодою для старту переговорів є вето Угорщини.
Варто зазначити, що ще 27 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що вступ України до ЄС нібито "знищить Угорщину" і втягне блок у війну з Росією.
Також він стверджує, що більшість угорців виступають проти членства України в Євросоюзі.
Водночас у Молдови такої проблеми немає. Ще наприкінці червня президент Румунії Нікушор Дан заявляв, що переговори щодо її вступу до ЄС розпочнуться 4 липня. Однак пізніше він визнав, що така інформація була помилковою.
Зауважимо, що раніше сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Україна і Молдова мають разом розпочати вступні переговори з Євросоюзом. За його словами, для цього вже все готово.