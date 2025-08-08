Зеленський і Туск узгодили спільну позицію щодо переговорів України та Молдови з ЄС

Переговори про вступ до ЄС

Нагадаємо, що ще 21 травня президент Зеленський наголошував, що Україна готова до того, щоб розпочати переговори про вступ до ЄС.

Однак єдиною перешкодою для старту переговорів є вето Угорщини.

Варто зазначити, що ще 27 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що вступ України до ЄС нібито "знищить Угорщину" і втягне блок у війну з Росією.

Також він стверджує, що більшість угорців виступають проти членства України в Євросоюзі.

Водночас у Молдови такої проблеми немає. Ще наприкінці червня президент Румунії Нікушор Дан заявляв, що переговори щодо її вступу до ЄС розпочнуться 4 липня. Однак пізніше він визнав, що така інформація була помилковою.

Зауважимо, що раніше сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Україна і Молдова мають разом розпочати вступні переговори з Євросоюзом. За його словами, для цього вже все готово.