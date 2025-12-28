Зеленський і Трамп зустрілися обговорити мир в Україні: всі подробиці

Головне:

Зустріч Зеленського і Трампа запланована на 28 грудня. Час - 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом)

Місце зустрічі - м. Палм-Біч, Флорида, де знаходиться приватна резиденція Трамп Мар-а-Лаго .

. Перед зустріччю Трамп провів телефонну розмову з Путіним.

Склад української команди : президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, позаштатний радник голови ОП Олександр Бевз, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

Трамп поговорить із Зеленським, а потім з ним та європейськими лідерами. Після чого президент США зателефонує Путіну.

Переговори відбуваються на тлі паралельних контактів США з представниками Росії.

21:31

У Зеленського відреагували на розмову Трампа з Путіним.

Попри повідомлення Financial Times про нібито "занепокоєння" Києва через телефонну розмову Трампа з Путіним, в Офісі президента це заперечують.

Джерела РБК-Україна зазначають, що дзвінок не стурбував Зеленського - розмова була очікуваною і є частиною спроб з’ясувати, на що реально готова Росія і чи не зірве вона дипломатичні напрацювання.

Також співрозмовник у команді президента України повідомив, що в роботі перебувають 6 документів між Україною та США, і українська делегація розраховує пройтися по них у процесі переговорів.

21:30

РБК-Україна з'ясувало, чим Трамп пригощає українську делегацію на обіді у Мар-а-Лаго.

На обіді у резиденції американського президента українську делегацію пригощають курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа.

21:19 Став відомий склад американської делегації на перемовинах

ЗМІ оприлюднили фото з обідньої зали Мар-а-Лаго, Зеленський та Трамп сидять один навпроти одного у супроводі команд.

До американської делегації увійшли:

державний секретар США Марко Рубіо

міністр оборони Піт Гегсет,

керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз,

голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн,

американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер,

заступник голови адміністрації Білого дому Стівен Міллер.

Фото: зустріч Зеленського і Трампа в обідній залі резиденції Мар-а-Лаго (Getty Images)

Повідомляється, що журналістів ненадовго впустили до місця зустрічі, де фони зробили фото та відео та покинули залу.

21:00

Після короткого спілкування з журналістами зустріч президентів Трампа і Зеленського відбувається за закритими дверима

Згодом - Трамп і Зеленський зателефонують європейським лідерам.

Далі американський президент планує розмову з Путіним.

20:35 Зеленський і Трамп зробили заяви для ЗМІ перед перемовинами

Трамп:

У мене немає дедлайнів. Єдиний мій дедлайн - закінчити війну.

Я думаю, обидва президенти (Зеленський і Путін - ред.) хочуть укласти угоду.

Я також наберу Путіна після цієї зустрічі, ми продовжимо переговори.

Буде угода про безпеку (щодо гарантій - ред.), це буде сильна угода, і європейські країни будуть залучені (до угоди - ред.).

Він (Путін - ред.) ставиться дуже серйозно (до переговорів - ред.). Я думаю, Україна теж вчиняла сильні атаки, і я не розцінюю це негативно, напевно, так їм треба було. (За словами Трампа, в Росії нещодавно лунали гучні вибухи, і "напевно, це прийшло з України").

Ми на фінальних стадіях розмов. В іншому разі це триватиме довго. Це або закінчиться, або триватиме довго, мільйони людей додатково загинуть, ніхто цього не хоче.

Зеленський:

Протягом останніх місяців ми просунулися в переговорах. Дякую Трампу за його зусилля. Обговорюються різні важливі документи.

Сподіваюсь, ми зможемо якнайшвидше укласти мир.

Європа також докладає величезних зусиль. Постійно на контакті.

Наші команди працюють як заплановано над угодою щодо відновлення та подальших планів, адже це важливо для стратегічного подальшого просування покроково: завершення війни, забезпечення миру і всіх подальших кроків.

Українська та американська команди вже виконали 90% мирного плану з 20 пунктів. Ми обговорюватимемо пункти, зокрема питання територій.

20:28

Трамп зустрів Зеленського на вході до резиденції.

Час і місце зустрічі лідерів

Перед зустріччю із Зеленським американський президент провів "хорошу і дуже продуктивну" розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому він не став розкривати подробиць.

Трамп приймає Зеленського у головній обідній залі свого маєтку Мар-а-Лаго. Заплановані їх спільні заяви для ЗМІ до переговорів. А о 21:00 (за Києвом) - спільний телефонний дзвінок президентів з європейськими лідерами.

Нагадаємо, що днями український лідер анонсував зустріч з Трампом до Нового року.

"Домовилися про зустріч на найвищому рівні - з президентом Трампом... Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!" - повідомив 26 грудня Зеленський.

Згодом стала відома дата та місце зустрічі - у Білому домі повідомили, що президент України зустрінеться з Трампом 28 грудня на курорті Палм-Біч о 13:00 за місцевим часом (20:00 за київським часом), де знаходиться приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго, куди він прибув на вихідні.

Запланована зустріч президентів відбувається після переговорів у Флориді. Там радники Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер - провели розмови з переговірниками від України та Росії.

Відомо, що американська та українська делегації підготували перші драфти кількох документів що стосуються миру. Однак низка питань потребує обговорення саме на рівні лідерів.

Сьогодні - черговий етап у серії зустрічей, що тривають уже кілька місяців.

Що обговорять Зеленський і Трамп

Зеленський повідомив, що перш за все обговорюватиме на зустрічі з Трампом гарантії безпеки, але тематика також охоплюватиме питання територій (щодо чого є розбіжності) та Запорізької АЕС у контексті мирної угоди.

Ітиметься як про угоду щодо завершення війни, так і про двосторонні документи між Україною та США. Загалом йдуть напрацювання по треках: гарантії безпеки Україна-США та гарантії безпеки Україна-Європа.

"На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і Сполученими Штатами угода майже готова. І питання - підписувати або не підписувати, на мій погляд, - це вже друге питання, залежно від того формату, як пройде наша зустріч", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що загалом є п'ять документів, над якими Україна зараз працює. Серед них і економічна угода, де поки базові напрацювання. Також вони включають prosperity - відновлення України, а також 20-пунктний план.

"Якщо чесно, той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий", - заявив напередодні Зеленський.

Він пояснив, що базовий план із 20 пунктів має чотири сторони: Україна, США, Росія і Європа. Без згоди кожної із них його підписання неможливе.

Щодо чисельності української армії, президент зазначив, що зафіксовані в напрацюваннях параметри ЗСУ влаштовують Київ і розглядаються як ключова гарантія безпеки. За його словами, американська сторона розуміє цю позицію та враховує її у переговорах.

Водночас глава держави додав, що про чисельність українського війська, ймовірно, під час сьогоднішньої зустрічі у Флориді не говоритимуть.

На якому етапі переговори та що передбачає мирний план

Останніми місяцями США активізували спроби наблизити мирну угоду між Україною та Росією. Після переговорів у Маямі Зеленський повідомив про підготовку драфтів документів щодо гарантій, відновлення та базової рамки завершення війни.

Також з американською командою в Маямі зустрічалися представники Росії. У Кремлі заявили, що ці переговори "не слід розглядати як прорив".

23 грудня президент України представив журналістам проєкт мирної угоди з 20 пунктів, над яким спільно працювали Україна, США та європейські партнери. Водночас Кремль заявив, що "не вважає ці контакти проривом".

Рамка 20-пунктного мирного плану охоплює ключові блоки: підтвердження суверенітету України, гарантії безпеки за участі США, НАТО та Європи, параметри чисельності ЗСУ, без’ядерний статус, вступ України до ЄС, відновлення тощо.

В пунктах прописані питання ЗАЕС, територій, демілітаризації окремих зон, свободи судноплавства, обміну полоненими, проведення виборів в Україні після підписання угоди та негайне припинення вогню.

Контроль за виконанням домовленостей пропонується покласти на Раду миру на чолі з президентом США.

Що каже Трамп про мирні переговори

Трамп напередодні зустрічі із Зеленським заявив, що очікує продуктивних переговорів, однак наголосив: "жодні пропозиції не матимуть сили без його схвалення".

За словами американського президента, він скептично ставиться до окремих пунктів українського плану.

Водночас Трамп висловив упевненість, що зможе конструктивно поговорити як із Зеленським, так і з Путіним. Він також анонсував майбутню телефонну розмову з російським диктатором.

"Я думаю, що з ним (Зеленським - ред.) усе буде добре. Я думаю, що з Путіним теж усе буде добре", - сказав Трамп.

Заяви Путіна напередодні переговорів

Напередодні зустрічі Зеленського з Трампом російський диктатор відвідав один із пунктів управління армії РФ у військовій формі. Йому доповіли про просування російських сил на фронті.

Коментуючи ситуацію, Путін заявив, що Росія начебто майже "втратила інтерес" до повного контролю над Донбасом у межах мирної угоди.

Кремль продовжує озвучувати максималістські вимоги, зокрема щодо повної окупації усієї території Донбасу, включно з районами, які російські загарбники не захопили.

Путін стверджує, що на переговорах з Трампом на Алясці в Анкориджі, які відбулися 15 серпня, він нібито вже "прийняв для себе певні поступки".