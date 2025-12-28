Зеленский и Трамп встретились обсудить мир в Украине: все подробности

Главное:

Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 28 декабря. Время - 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву)

Место встречи - г. Палм-Бич, Флорида, где находится частная резиденция Трамп Мар-а-Лаго .

. Перед встречей Трамп провел телефонный разговор с Путиным.

Состав украинской команды : президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, внештатный советник главы ОП Александр Бевз, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица.

: президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, внештатный советник главы ОП Александр Бевз, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица. Темы обсуждений: мирные инициативы, гарантии безопасности и дальнейшие шаги по урегулированию войны.

Трамп поговорит с Зеленским, а затем с ним и европейскими лидерами. После чего президент США позвонит по телефону Путину.

Переговоры проходят на фоне параллельных контактов США с представителями России.

21:31

У Зеленского отреагировали на разговор Трампа с Путиным.

Несмотря на сообщение Financial Times о якобы "беспокойстве" Киева из-за телефонного разговора Трампа с Путиным, в Офисе президента это отрицают.

Источники РБК-Украина отмечают, что звонок не обеспокоил Зеленского - разговор был ожидаемым и является частью попыток выяснить, на что реально готова Россия и не сорвет ли она дипломатические наработки.

Также собеседник в команде президента Украины сообщил, что в работе находятся 6 документов между Украиной и США, и украинская делегация рассчитывает пройтись по ним в процессе переговоров.

21:30

РБК-Украина выяснило, чем Трамп угощает украинскую делегацию на обеде в Мар-а-Лаго.

На обед в резиденции американского президента украинскую делегацию угощают куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени самого Трампа.

21:19 Стал известен состав американской делегации на переговорах

СМИ обнародовали фото из обеденного зала Мар-а-Лаго, Зеленский и Трамп сидят друг напротив друга в сопровождении команд.

В американскую делегацию вошли:

государственный секретарь США Марко Рубио

министр обороны Пит Хегсет,

руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз,

глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн,

американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер,

заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

Фото: встреча Зеленского и Трампа в обеденном зале резиденции Мар-а-Лаго (Getty Images)

Сообщается, что журналистов ненадолго уронили к месту встречи, где фоны сделали фото и видео и покинули зал.

21:00

После короткого общения с журналистами встреча президентов Трампа и Зеленского проходит за закрытыми дверями

Вскоре - Трамп и Зеленский позвонят европейским лидерам.

Далее американский президент планирует разговор с Путиным.

20:35 Зеленский и Трамп сделали заявления для СМИ перед переговорами

Трамп:

У меня нет дедлайнов. Единственный мой дедлайн - закончить войну.

Я думаю, оба президента (Зеленский и Путин - ред.) хотят заключить соглашение.

Я тоже наберу Путина после этой встречи, мы продолжим переговоры.

Будет соглашение о безопасности (по гарантиям - ред.), это будет сильное соглашение, и европейские страны будут привлечены (к соглашению - ред.).

Он (Путин - ред.) относится очень серьезно (к переговорам - ред.). Я думаю, Украина тоже совершала сильные атаки, и я не расцениваю это негативно, наверное, так им нужно было.(По словам Трампа, в России недавно раздавались громкие взрывы, и "наверное, это пришло из Украины").

Мы на финальных стадиях разговоров. В противном случае это будет продолжаться долго. Это либо закончится, либо продлится долго, миллионы людей дополнительно погибнут, никто этого не хочет.

Зеленский:

В последние месяцы мы продвинулись в переговорах. Спасибо Трампу за его усилия. Обсуждаются разные важные документы.

Надеюсь, мы сможем поскорее заключить мир.

Европа также прилагает огромные усилия. Постоянно в контакте.

Наши команды работают как запланировано над соглашением по восстановлению и дальнейшим планам, ведь это важно для стратегического продвижения пошагово: завершение войны, обеспечение мира и всех дальнейших шагов.

Украинская и американская команды уже выполнили 90% мирного плана из 20 пунктов. Мы будем обсуждать пункты, в том числе вопрос территорий.

20:28

Трамп встретил Зеленского на входе в резиденцию.

Время и место встречи лидеров

Перед встречей с Зеленским американский президент провел "хороший и очень продуктивный" разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом он не стал раскрывать подробности. При этом он не стал раскрывать подробности.

Трамп принимает Зеленского в главном обеденном зале своего имения Мар-а-Лаго. Запланированы их совместные заявления для СМИ для переговоров. А в 21:00 (по Киеву) - общий телефонный звонок президентов с европейскими лидерами.

Напомним, что на днях украинский лидер анонсировал встречу с Трампом до Нового года.

"Договорились о встрече на самом высоком уровне - с президентом Трампом... Многое может решиться до нового года. Слава Украине!" - сообщил 26 декабря Зеленский.

Впоследствии стала известна дата и место встречи - в Белом доме сообщили, что президент Украины встретится с Трампом 28 декабря на курорте Палм-Бич в 13:00 по местному времени (20:00 по киевскому времени), где находится частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, куда он прибыл на выходные.

Запланированная встреча президентов происходит после переговоров во Флориде. Там советники Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - провели разговоры с переговорщиками от Украины и России.

Известно, что американская и украинская делегации подготовили первые драфты нескольких документов, касающихся мира. Однако ряд вопросов требует обсуждения именно на уровне лидеров.

Сегодня - очередной этап в серии встреч, которые продолжаются уже несколько месяцев.

Что обсудят Зеленский и Трамп

Зеленский сообщил, что прежде всего будет обсуждать на встрече с Трампом гарантии безопасности, но тематика также будет охватывать вопросы территорий (по которым есть разногласия) и Запорожской АЭС в контексте мирного соглашения.

Речь пойдет как о соглашении о завершении войны, так и о двусторонних документах между Украиной и США. В целом идут наработки по трекам: гарантии безопасности Украина-США и гарантии безопасности Украина-Европа.

"На мой взгляд, я вижу сейчас, что между нами и Соединенными Штатами соглашение почти готово. И вопрос - подписывать или не подписывать, на мой взгляд, - это уже второй вопрос, в зависимости от того формата, как пройдет наша встреча", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что всего есть пять документов, над которыми Украина сейчас работает. Среди них и экономическое соглашение, где пока базовые наработки. Также они включают prosperity - восстановление Украины, а также 20-пунктный план.

"Если честно, тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90% готов", - заявил накануне Зеленский.

Он пояснил, что базовый план из 20 пунктов имеет четыре стороны: Украина, США, Россия и Европа. Без согласия каждой из них его подписание невозможно.

Что касается численности украинской армии, президент отметил, что зафиксированные в наработках параметры ВСУ устраивают Киев и рассматриваются как ключевая гарантия безопасности. По его словам, американская сторона понимает эту позицию и учитывает ее в переговорах.

В то же время глава государства добавил, что о численности украинского войска, вероятно, во время сегодняшней встречи во Флориде не будут говорить.

На каком этапе переговоры и что предусматривает мирный план

В последние месяцы США активизировали попытки приблизить мирное соглашение между Украиной и Россией. После переговоров в Майами Зеленский сообщил о подготовке драфтов документов по гарантиям, восстановлению и базовой рамки завершения войны.

Также с американской командой в Майами встречались представители России. В Кремле заявили, что эти переговоры "не следует рассматривать как прорыв".

23 декабря президент Украины представил журналистам проект мирного соглашения из 20 пунктов, над которым совместно работали Украина, США и европейские партнеры. В то же время Кремль заявил, что "не считает эти контакты прорывом".

Рамка 20-пунктного мирного плана охватывает ключевые блоки: подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности с участием США, НАТО и Европы, параметры численности ВСУ, безъядерный статус, вступление Украины в ЕС, восстановление и т. д.

В пунктах прописаны вопросы ЗАЭС, территорий, демилитаризации отдельных зон, свободы судоходства, обмена пленными, проведения выборов в Украине после подписания соглашения и немедленное прекращение огня.

Контроль за выполнением договоренностей предлагается возложить на Совет мира во главе с президентом США.

Что говорит Трамп о мирных переговорах

Трамп накануне встречи с Зеленским заявил, что ожидает продуктивных переговоров, однако подчеркнул: "никакие предложения не будут иметь силы без его одобрения".

По словам американского президента, он скептически относится к отдельным пунктам украинского плана.

В то же время Трамп выразил уверенность, что сможет конструктивно поговорить как с Зеленским, так и с Путиным. Он также анонсировал предстоящий телефонный разговор с российским диктатором.

"Я думаю, что с ним (Зеленским - ред.) все будет хорошо. Я думаю, что с Путиным тоже все будет хорошо", - сказал Трамп.

Заявления Путина накануне переговоров

В преддверии встречи Зеленского с Трампом российский диктатор посетил один из пунктов управления армии РФ в военной форме. Ему доложили о продвижении русских сил на фронте.

Комментируя ситуацию, Путин заявил, что Россия якобы почти "потеряла интерес" к полному контролю над Донбассом в рамках мирного соглашения.

Кремль продолжает озвучивать максималистские требования, в частности о полной оккупации всей территории Донбасса, включая районы, которые российские войска не захватили.

Путин утверждает, что на состоявшихся 15 августа переговорах с Трампом на Аляске в Анкоридже он якобы уже "принял для себя определенные уступки".