Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО в Анкарі: всі подробиці

Головне: Зеленський і Трамп зустрічаються 8 липня на саміті НАТО в Анкарі.

На переговори відведена одна година.

Головна тема посилення української ППО, зокрема ракети до Patriot.

Після зустрічі Трамп проведе переговори з президентом Сирії та пресконференцію.

Зустріч президентів України та США розпочалася о 15:52 за місцевим часом, який збігається з київським. Вона проходить після завершення засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів НАТО.

Згідно з офіційною програмою президента США, на переговори із Зеленським відведено одну годину. Після цього Трамп має провести двосторонню зустріч із президентом Сирії, а о 16:15 - пресконференцію, яка завершить його участь у саміті.

Головні заяви

Зеленський заявив, що головними темами переговорів є ППО, мирний процес та "дрон-діл". Президент додав, що хоче обговорити важливі деталі співпраці.

Трамп про відносини із Зеленським: "Ми розвинули хороші стосунки - від Овального кабінету і до зараз." На відповідь Зеленського "Це не кінець" Трамп сказав: "Це початок."

Трамп також заявив, що Україна має велике майбутнє завдяки своїй землі, ресурсам і людям.

Держсекретар США Рубіо повідомив, що США обговорюють можливість посилення далекобійних спроможностей України: "Ми обговорюємо змогу України сягати глибини Росії." Коментуючи це, Трамп заявив: "Це ескалація. Але це ескалація, яка може призвести до завершення війни."

Говорячи про мирну угоду між Україною та РФ, Трамп зазначив, що вона "в роботі вже давно", а війну порівняв із бійкою двох людей у парку: "Іноді, можливо, треба дати їм побитися."

Трамп також заявив, що США можуть дозволити Україні виробляти Patriot.

"Мені пташка нашептала, що ми дамо їм (українцям) право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити", - сказав президент США.

Patriot - головна тема переговорів

Напередодні зустрічі Зеленський заявив, що ключовою темою переговорів із Трампом стане посилення української протиповітряної оборони.

"Сьогодні важливо знайти спосіб, як якомога швидше і якомога більше отримати ракети для систем Patriot. Це найважливіше, що ми обговоримо. Це термінова тема для нас", - сказав президент України.

Також, відповідаючи на запитання журналістів перед переговорами, Зеленський зазначив, що перед зустрічами з Трампом у нього завжди "бойовий" настрій.

Президент додав, що проведені на саміті зустрічі вже були продуктивними, а Україна разом із партнерами продовжує працювати над посиленням оборонної підтримки.

Що раніше говорив Трамп

Напередодні президент США заявив, що "нещодавно" спілкувався телефоном як із Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами американського лідера, він вважає, що "обидві сторони хочуть укласти угоду" щодо завершення війни.

"Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу. Але я думаю, що щось буде, щось із цього вийде", - сказав він.

Водночас Трамп зазначив, що зараз завершення війни може здаватися малоймовірним, однак, за його словами, "саме в такі моменти іноді й відбуваються несподівані прориви".

Президент США також заявив, що прагне завершити війну, оскільки вона є "дуже жорстокою" і щодня забирає життя українців і росіян.

Попередня зустріч лідерів

Нагадаємо, перед сьогоднішніми переговорами президенти України та США зустрічалися 16 червня на полях саміту G7 у французькому курортному місті Евіан-ле-Бен.

Тоді Зеленський і Трамп обговорили, зокрема, отримання Україною ліцензій на виробництво антибалістичних ракет. У переговорах також брали участь секретар РНБО Рустем Умєров та державний секретар США Марко Рубіо.

Після зустрічі Трамп назвав переговори "дуже добрими" та заявив, що Росія має підписати мирну угоду, оскільки сторони вже втратили "величезну кількість людей".

Крім того, американський президент припустив, що після врегулювання ситуації навколо Ірану та розблокування Ормузької протоки США можуть повернутися до жорстких санкцій проти поставок російської нафти.