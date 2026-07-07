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У Європі сумніваються, що зустріч Трампа та Зеленського принесе результат, - Bloomberg

18:25 07.07.2026 Вт
2 хв
Чому європейські союзники обережно оцінюють перспективи переговорів в Анкарі?
aimg Марія Науменко
У Європі сумніваються, що зустріч Трампа та Зеленського принесе результат, - Bloomberg Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна підходить до переговорів зі США у сильнішій позиції, але союзники Києва не вірять у швидкі рішення щодо тиску на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп, як очікується, проведуть переговори в середу під час саміту НАТО в Анкарі.

Європейські союзники визнають, що Україна зміцнила переговорні позиції завдяки розвитку виробництва дронів і досвіду ведення війни. Водночас вони обережно оцінюють перспективи майбутньої зустрічі.

За словами двох співрозмовників агентства, обізнаних із ситуацією, переговори Трампа та Зеленського, ймовірно, відбудуться у хорошій атмосфері. Проте через непередбачуваність президента США немає впевненості, що вони завершаться конкретними рішеннями.

Європейські чиновники також не очікують, що після переговорів Трамп суттєво посилить тиск на Росію. Йдеться як про нові санкції, так і про відновлення поставок американської зброї Україні.

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський має зустрітися з Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі. Однією з ключових тем переговорів можуть стати системи ППО Patriot для України.

Водночас CNN писало, що Трамп вирушив на саміт без особливого ентузіазму через давній скепсис щодо зобов'язань США захищати Європу та претензії до союзників.

Проте напередодні Трамп заявив, що Україна та Росія нібито хочуть домовитися про завершення війни. Він також сказав, що не може дивитися на наслідки бойових дій в Україні та назвав війну "війною дронів".

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