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Зеленський: чекаємо відповідь Трампа щодо виробництва Patriot в Україні

20:00 02.07.2026 Чт
2 хв
Україна прагне самостійно виробляти Patriot
aimg Сергій Козачук
Зеленський: чекаємо відповідь Трампа щодо виробництва Patriot в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
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Для перемоги Росія більше не має жодних аргументів, окрім ударів балістичними ракетами. Щоб зупинити цей терор, Україні та Європі необхідна достатня кількість протиракетних систем.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Саміт НАТО та захист від балістики

Глава держави підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін і надалі планує руйнувати житлові будинки, щоб не закінчувати війну. Зупинити це можна лише швидким постачанням систем протиповітряної оборони та розвитком європейських оборонних спроможностей.

"Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, в тому числі і цієї - від російської балістики", - наголосив Зеленський.

Він додав, що під час найближчих міжнародних зустрічей, зокрема на саміті НАТО, питання надання засобів ППО має стати одним із ключових результатів, "якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників".

Виробництво Patriot та очікування від Трампа

Україна вже тривалий час веде переговори з американською адміністрацією щодо отримання ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Президент подякував партнерам, які допомагають фінансувати закупівлю ракет через програму PURL, проте зазначив, що для надійного захисту життів Європі та Україні потрібні власні потужності.

"Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа для захисту життів", - підсумував глава держави.

Він зауважив, що спільне виробництво в Україні або разом із європейськими партнерами зможе суттєво підтримати й самі Сполучені Штати під час майбутніх операцій.

Захист українського неба

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони повідомило, що Україна терміново просить ракети для Patriot у 40 країн вже на липень 2026 року. Постачання просять здійснити в обмін на майбутні партії, які вже законтрактовані для нашої держави.

Брак цих боєприпасів залишається ключовим викликом, оскільки саме вони здатні збивати ворожу балістику. Для розв'язання цієї проблеми навесні було підписано рекордний контракт на сотні ракет PAC-2 за підтримки Німеччини, а також залучено 1 млрд доларів кредиту від ЄС на закупівлю близько сотні ракет до Patriot.

Водночас у червні Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками уповноваженим чиновникам. За словами глави держави, Україна має чіткі домовленості про купівлю комплексів протиповітряної оборони на найвищому політичному рівні, проте відповідальні відомства затягнули опрацювання необхідних юридичних кроків для реалізації цих контрактів.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки ППО Дональд Трамп Війна в Україні
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