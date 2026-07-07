ua en ru
Вт, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Саміт НАТО в Анкарі може пройти погано через Трампа, - CNN

13:10 07.07.2026 Вт
2 хв
Чому Трамп сердитий перед самітом НАТО?
aimg Олена Чупровська
Саміт НАТО в Анкарі може пройти погано через Трампа, - CNN Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп вирушив на саміт НАТО в турецькій Анкарі у поганому настрої. Через це невідомо, чи вдасться лідерам провести зустріч без конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Чому Трамп їде на саміт без бажання

Телеканал зазначає, що Трамп ніколи не був у захваті від обіцянок Вашингтона підтримувати оборону Європи. За останній рік він став ще скептичнішим щодо цього питання.

Трамп стверджує, що найдавніші союзники Америки не підтримали Сполучені Штати тоді, коли країні була потрібна їхня допомога після початку війни в Ірані.

За словами самого президента США, на саміт в Анкарі він їде з великим небажанням.

Сумніви щодо потреби НАТО

Трамп ніколи прямо не виключав можливість виходу США з Альянсу. Він регулярно ставить під сумнів цінність НАТО для Сполучених Штатів, які, на його думку, фактично забезпечують безпеку всієї Європи.

Додаткової напруги додають й інші заяви президента США: він погрожував забрати Гренландію в Данії, також члена НАТО, і періодично демонстрував повагу до глави Кремля Володимира Путіна.

Деякі європейські посадовці побоюються, що російський диктатор може готувати операції на території країн НАТО.

Усі ці фактори, за словами видання, створили напружену атмосферу напередодні зустрічі лідерів Альянсу в Анкарі. Наразі немає впевненості, що переговори пройдуть спокійно та без суперечок між учасниками.

Тим часом чотири країни НАТО домовились по-новому підходити до фінансування Альянсу. Зміни стосуються того, як саме держави розподілятимуть внески на спільну оборону.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про підготовку до створення "європейського НАТО" і водночас подвоїв витрати Берліна на оборону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Туреччина Дональд Трамп Анкара
Новини
Польща готує низку "незрілих ескалаційних кроків", - Буданов
Польща готує низку "незрілих ескалаційних кроків", - Буданов
Аналітика
Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби