США зосередилися на Україні після укладення угоди з Іраном, - Трамп

Після завершення війни з Іраном США зосередилися на досягненні миру між Україною та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Трампа, вчора, 14 червня, він провів дуже плідні телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

"Як мені здається, ми, можливо, зможемо щось зробити в цьому питанні (досягнення миру - ред.). Дійсно зможемо. Думаю, вони обоє відкриті до цього. Тепер, коли це завершено (мова про війну з Іраном - ред.), ми зосередимося на цьому і подивимося, чи зможемо довести справу до кінця", - підкреслив президент.

За його словами, щомісяця у війні Росії проти України "гинуть 25 тисяч людей", переважно солдати, і цього "не повинно відбуватися".

Розмова Зеленського з Трампом

Нагадаємо, вчора, 14 червня, джерело РБК-Україна повідомило, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

За словами співрозмовника видання, розмова тривала близько 30 хвилин. Були порушені всі найважливіші теми.