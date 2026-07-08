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Зеленський і Трамп завершили зустріч, - Нікіфоров

17:32 08.07.2026 Ср
1 хв
Розмова лідерів на саміті НАТО щойно добігла кінця
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський і Трамп завершили зустріч, - Нікіфоров Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
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Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа на саміті НАТО в Анкарі завершилась.

Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам розповів прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров.

За його словами, зустріч двох президентів в Анкарі щойно завершилась.

Нагадаємо, Трамп на саміті НАТО в Анкарі зробив заяву про роботу над мирною угодою щодо війни в Україні. За його словами, вона триває, але процес непростий.

Крім того, президент США порівняв війну в Україні з "бійкою двох у парку".

Також президент США повідомив, що планує відвідати Київ. Водночас він наголосив, що до завершення війни йому навряд чи дозволять це зробити.

Зазначимо, Дональд Трамп повідомив, що США нададуть Україні право робити зенітно-ракетні комплекси Patriot. Він наголосив, що виробництво систем - це "дуже технічно складна річ", але при цьому заявив, що Україна "швидко впорається".

РБК-Україна також писало, що за словами Дональда Трампа, далекобійні удари України по території країни-агресорки можуть наблизити завершення війни.

Він наголосив, що такі удари є ескалацією, але такою ескалацією, яка може призвести до завершення війни.

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