Зеленський і Трамп можуть домовитися про перемир’я між Україною та РФ, - Сибіга

Нова зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа може завершитися дійсно серйозними результатами.

За словами дипломата, Україна дійсно готова до енергетичного перемир'я з Росією.

Однак проблема полягає в тому, що поки Кремль не демонструє жодної зацікавленості в цій ініціативі.

Сибіга зауважив, що підштовхнути Москву до правильного рішення може саме американська влада.

"Ми готуємося до зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН, і я вважаю, що це може бути одним із головних результатів цієї зустрічі - досягнення перемир'я", - наголосив глава МЗС України.

Ба більше, Сибіга уточнив, що одночасно може йтися як про енергетичне перемир'я, так і про припинення атак в акваторії Чорного моря.

Дипломат вкотре нагадав Росії та міжнародній спільноті, що Україна хоче закінчити цю війну.

"Ми маємо пропозиції, ми маємо бачення, як до цього йти. Нам потрібна підтримка світу і (потрібно) забути будь-які ілюзії щодо добрих намірів Росії. Росія розуміє лише тиск", - підсумував Сибіга.