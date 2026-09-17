ua en ru
Чт, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський і Трамп можуть домовитися про перемир’я між Україною та РФ, - Сибіга

14:54 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Зеленський і Трамп можуть домовитися про перемир’я між Україною та РФ, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Нова зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа може завершитися дійсно серйозними результатами.

Про це журналістам заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна.

За словами дипломата, Україна дійсно готова до енергетичного перемир'я з Росією.

Однак проблема полягає в тому, що поки Кремль не демонструє жодної зацікавленості в цій ініціативі.

Сибіга зауважив, що підштовхнути Москву до правильного рішення може саме американська влада.

"Ми готуємося до зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН, і я вважаю, що це може бути одним із головних результатів цієї зустрічі - досягнення перемир'я", - наголосив глава МЗС України.

Ба більше, Сибіга уточнив, що одночасно може йтися як про енергетичне перемир'я, так і про припинення атак в акваторії Чорного моря.

Дипломат вкотре нагадав Росії та міжнародній спільноті, що Україна хоче закінчити цю війну.

"Ми маємо пропозиції, ми маємо бачення, як до цього йти. Нам потрібна підтримка світу і (потрібно) забути будь-які ілюзії щодо добрих намірів Росії. Росія розуміє лише тиск", - підсумував Сибіга.

Які наразі шанси на "енергетичне перемир'я" між Україною та РФ

Напередодні американський президент Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

На тлі останніх подій Володимир Зеленський закликав Москву надати перелік об'єктів, які вона хотіла б убезпечити від атак ЗСУ в межах можливого "енергетичного перемир'я".

Окрім того, президент України наголосив на необхідності створення чіткого механізму, який забезпечить виконання Росією всіхумов.

У Кремлі, зі свого боку, позитивно відреагували на пропозицію Трампа щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Проблема полягає в тому, що жодних відповідних рішень Москва досі не ухвалила.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Володимир Путін Андрій Сибіга Перемир'я Росії та України Війна Росії проти України
Новини
Китай не нейтральний у війні: Зеленський зробив заяву
Китай не нейтральний у війні: Зеленський зробив заяву
Аналітика
Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла