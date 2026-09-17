Зеленский и Трамп могут договориться о перемирии между Украиной и РФ, - Сибига

Новая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может завершиться действительно серьезными результатами.

По словам дипломата, Украина действительно готова к энергетическому перемирию с Россией.

Однако проблема заключается в том, что пока Кремль не демонстрирует никакого интереса к этой инициативе.

Сибига отметил, что подтолкнуть Москву к правильному решению могут именно американские власти.

"Мы готовимся к встрече президента Зеленского с президентом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН, и я считаю, что это может быть одним из главных результатов этой встречи - достижение перемирия", - подчеркнул глава МИД Украины.

Более того, Сибига уточнил, что одновременно речь может идти как об энергетическом перемирии, так и о прекращении атак в акватории Черного моря.

Дипломат еще раз напомнил России и международному сообществу, что Украина хочет закончить эту войну.

"У нас есть предложения, у нас есть видение, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира и (нужно) забыть какие-либо иллюзии относительно благих намерений России. Россия понимает только давление", - подытожил Сибига.