ua en ru
Чт, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский и Трамп могут договориться о перемирии между Украиной и РФ, - Сибига

14:54 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Зеленский и Трамп могут договориться о перемирии между Украиной и РФ, - Сибига Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Новая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может завершиться действительно серьезными результатами.

Об этом журналистам заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина.

По словам дипломата, Украина действительно готова к энергетическому перемирию с Россией.

Однако проблема заключается в том, что пока Кремль не демонстрирует никакого интереса к этой инициативе.

Сибига отметил, что подтолкнуть Москву к правильному решению могут именно американские власти.

"Мы готовимся к встрече президента Зеленского с президентом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН, и я считаю, что это может быть одним из главных результатов этой встречи - достижение перемирия", - подчеркнул глава МИД Украины.

Более того, Сибига уточнил, что одновременно речь может идти как об энергетическом перемирии, так и о прекращении атак в акватории Черного моря.

Дипломат еще раз напомнил России и международному сообществу, что Украина хочет закончить эту войну.

"У нас есть предложения, у нас есть видение, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира и (нужно) забыть какие-либо иллюзии относительно благих намерений России. Россия понимает только давление", - подытожил Сибига.

Каковы шансы на "энергетическое перемирие" между Украиной и РФ

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

На фоне последних событий Владимир Зеленский призвал Москву предоставить перечень объектов, которые она хотела бы обезопасить от атак ВСУ в пределах возможного "энергетического перемирия".

Кроме того, президент Украины отметил необходимость создания четкого механизма, который обеспечит выполнение Россией всех условий.

В Кремле, со своей стороны, положительно отреагировали на предложение Трампа по прекращению ударов по энергетическим объектам.

Проблема заключается в том, что никаких соответствующих решений Москва до сих пор не приняла.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Владимир Путин Андрей Сибига Перемирие России и Украины Война России против Украины
Новости
Китай не нейтрален в войне: Зеленский сделал заявление
Китай не нейтрален в войне: Зеленский сделал заявление
Аналитика
Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья