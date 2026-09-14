Путін не хоче укладати енергетичне перемир'я з Україною до зими, - FT

Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що Україна та Росія нібито погодилися на енергетичне перемир'я між країнами. Однак, диктатор РФ Володимир Путін не хоче укладати таку угоду до зими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Однак ряд інших співрозмовників, знайомих з позицій Кремля, сказали, що "Путін не хоче укладати угоду до зими". Причина в тому, що, на думку диктатора, атаки Росії з енергетичної інфраструктури України можуть посилити тиск на Київ з метою змусити Україну піти на поступки.

За словами джерела, знайомого з позицією, Москва і Київ відновили переговори про можливе припинення вогню в енергетичному секторі.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні американський президент Дональд Трамп у себе в соцмережах написав, що Україна погодилася не завдавати ударів по об'єктах енергетики в Росії. Москва у свою чергу нібито теж погодилася зробити так само.

Трохи згодом на ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що Київ запропонував партнерам забезпечити домовленість із РФ, яка дозволить зупинити удари по критичній інфраструктурі.

При цьому Зеленський зазначив, щоУкраїна очікує від США конкретного механізму, який гарантуватиме дотримання умов з боку РФ. За його словами, Київ не впевнений, що Москва готова дотримуватись якоїсь подібної домовленості.

Також у ЗМІ була інформація, що Трамп поспішив зі своєю заявою, оскільки домовленість України та РФ про припинення ударів по енергетиці не готова, і остаточні умови не погоджені.