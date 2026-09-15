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У Кремлі підтримали ідею Трампа про енергетичне перемир'я, але висунули умови

14:46 15.09.2026 Вт
2 хв
Москва підтримала Трампа, але зажадала ще двох кроків
aimg Анастасія Никончук
У Кремлі підтримали ідею Трампа про енергетичне перемир'я, але висунули умови Фото: Дмитро Пєсков (GettyImages)
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У Кремлі позитивно оцінили ідею президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я між Росією та Україною. При цьому Дмитро Пєсков заявив, що припинення ударів по НПЗ не вирішить проблем світового ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ТАСС.

У Кремлі оцінили ініціативу Трампа

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає гарною ідеєю пропозицію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я.

За його словами, російська сторона підтримує контакти з американцями та виступає за мирні рішення.

"Так, ми бачили публікацію президента Трампа щодо енергетичного перемир'я. Ми загалом, безумовно, це вважаємо дуже гарною ідеєю, гарною ініціативою", – сказав Пєсков.

У Кремлі назвали інший фактор

При цьому представник Кремля заявив, що припинення ударів по російських нафтопереробних заводах і збільшення виробництва нафтопродуктів не вирішить проблеми світового ринку.

За словами Пєскова, у Росії це дозволить забезпечити внутрішній ринок, який, як він стверджує, вже близький до повного насичення.

Він зазначив, що зараз російська влада займається забезпеченням безпеки НПЗ та інших енергетичних об'єктів. При цьому Пєсков стверджує, що основна проблема світового ринку полягає у вивезенні нафтопродуктів.

Пєсков назвав умови

У Кремлі вважають, що для збільшення постачання необхідно забезпечити безпечне мореплавання нафтоналивних суден.

Пєсков також заявив про необхідність скасування санкцій, запроваджених щодо постачання енергоресурсів.

За його словами, лише після цього світові ринки матимуть змогу отримати додаткові обсяги нафтопродуктів, а ціни можуть знизитися.

При цьому Пєсков знову наголосив, що Москва позитивно ставиться до ініціативи Трампа і має намір продовжувати контакти з американською стороною.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість припинити удари по енергетиці. При цьому, за даними Financial Times, диктатор РФ Володимир Путін не готовий укладати таку угоду до зими, оскільки сподівається використовувати атаки на українську енергетику для посилення тиску на Київ.

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Служба безпеки України Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
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