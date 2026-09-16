Зеленський про "енергетичне перемир'я": РФ має покласти на стіл перелік своїх об’єктів

Росіяни мають покласти на стіл перелік своїх об’єктів, які вони не хочуть, щоб Україна атакувала під час "енергетичного перемир'я".

Зеленський розповів, що під ча візиту до Києва спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер запропонували йому подумати про припинення ударів по НПЗ та іншій енергетиці.

"Ми готові до енергетичного перемир’я, але потрібно розуміти, що це означає для України. Для Путіна енергетика - це продаж нафти і газу. Для нас енергетика - це електропостачання і газ для наших людей. Мій меседж був такий: якщо росіяни готові до енергетичного перемир’я, це означає жодних ударів по енергетиці жодним видом зброї", - зазначив президент.

Він також наголосив, що не повинно бути блокади експорту аграрної продукції, тому що це питання продовольчої безпеки для багатьох людей на інших континентах.

За словами Зеленського, Росія має до 70 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції на продаж. Україні треба продати близько 30 мільйонів. Це також у їхніх інтересах.

"Якщо вони кажуть: "Ми не атакуємо ці об’єкти", тоді вони мають покласти на стіл перелік своїх об’єктів - тих, які вони не хочуть, щоб ми атакували. Навіть під час війни можна знаходити певні моменти для деескалації. Якщо ви ведете переговори, це означає, що ви демонструєте добру волю або політичну волю завершити війну", - додав президент.