Зеленський і Трамп домовилися ще зустрітися після похорону Папи, - Sky News

Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели коротку зустріч у Ватикані напередодні похорону Папи Франциска.

За словами джерел Sky News, сторони також домовилися провести ще одну розмову вже після церемонії прощання з Понтифіком.

Зустріч відбулася невдовзі після заяви Трампа про те, що мирна угода між Україною та Росією "дуже близька".

Офіційного підтвердження деталей розмови на цей момент немає.