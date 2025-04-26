Зеленский и Трамп договорились еще встретиться после похорон Папы, - Sky News

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом 26 апреля. Оба лидера находятся в Риме, куда приехали на похороны Папы Франциска.

Трамп и Зеленский появились на похоронную церемонию с другими лидерами на площади Святого Петра сразу в начале.

Вчера Трамп заявлял, что "возможно" встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.

Смерть и похороны Папы Римского

Утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, после которого он впал в кому и умер.

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, в 11:00 по Киеву.

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